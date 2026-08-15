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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمهرجان المسرح التجريبي.. احتفاء خاص بنجاحات المخرج المصري

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
أحمد إبراهيم

يحتفي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، خلال دورته الثالثة والثلاثين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، بتجارب ونجاحات المخرجين المصريين في الخارج، من خلال برنامج "الاحتفاء بالمخرج المصري" (Egyptian Directors Celebration)، الذي يقدم عرضين من إنتاجات مصرية مشتركة مع روسيا وسويسرا.

ويتضمن برنامج الاحتفاء عرضي:
•    "سلمى حبي أنا"، وهو إنتاج مصري روسي من إخراج أحمد العطار.
•    "أطفال سعداء"، وهو إنتاج مصري سويسري من إخراج عمر غايات.

ليقدم المهرجان من خلالهما نماذج من التجارب المصرية التي امتدت إلى فضاءات الإنتاج والتعاون المسرحي الدولي.

برنامج المخرج المصري 

كما سيتضمن برنامج الاحتفاء عقد لقاء عام مع المخرجين أحمد العطار وعمر غايات يوم 4 سبتمبر المقبل، لإلقاء الضوء على تفاصيل تجربتيهما.

ويأتي تخصيص برنامج "الاحتفاء بالمخرج المصري" تأكيدا على الحضور المتنامي للمخرجين المصريين على الساحة المسرحية الدولية، وما حققته تجاربهم من نجاحات خارج مصر، إلى جانب إبراز قدرتهم على بناء جسور من التعاون مع مؤسسات وفنانين من دول مختلفة، وتقديم تجارب مسرحية تنفتح على رؤى وأساليب إنتاجية وفنية متنوعة.

ويمنح البرنامج مساحة خاصة للتجارب المصرية التي تشكلت في سياقات دولية، بما يثري المشهد المسرحي المصري ويعكس امتداد تأثير المخرج المصري خارج الحدود، فضلًا عن أهمية الإنتاج المشترك في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام المسرح المصري.

وتقام الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، وتضم إلى جانب برنامج العروض مجموعة من الفعاليات الفكرية والورش التدريبية والأنشطة المصاحبة، التي تسعى إلى تعزيز الحوار والتبادل بين التجارب المسرحية المصرية والعربية والدولية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدكتور سامح مهران سامح مهران مهرجان القاهرة الدولي للمسرح أحمد العطار عمر غايات

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