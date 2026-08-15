وزير الأوقاف ينعى أمين رئاسة الجمهورية

نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف ، ببالغ الحزن والأسى، العقيد محمد يحيى - أمين رئاسة الجمهورية، الذي وافته المنية.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

في سياق آخر، زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا له تمام الشفاء والعافية.

واطمأن وزير الأوقاف خلال الزيارة على الحالة الصحية لفضيلة مفتي الجمهورية، راجيًا من الله عز وجل أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، ويحفظه من كل سوء.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري عن خالص تقديره واعتزازه بفضيلة الدكتور نظير عياد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى عمله سالمًا معافًى، وأن يوفقه لمواصلة أداء رسالته في خدمة الدين والوطن.

وسأل وزير الأوقاف المولى عز وجل أن يديم على مفتي الجمهورية نعمة الصحة والعافية، وأن يمنَّ عليه بالشفاء التام، وأن يحفظه ويمتعه بالصحة والسلامة.