بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

اصيب 6 أشخاص، إثر تعرض سيارة ميكروباص للانقلاب في الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من بوابة الرسوم بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من بوابة رسوم المنيا، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: علي . ا 48 عامًا، مقيم بمحافظة سوهاج، ومحمد . ع . ا 12 عامًا، مقيم بمحافظة سوهاج، ورحال . م 13 عامًا، مقيم بمحافظة القاهرة، وعبد الله . ع 9 أعوام، مقيم بمحافظة سوهاج، وأميرة . ا 32 عامًا، مقيمة بمحافظة سوهاج، وجاسر . م 15 عامًا، مقيم بمحافظة سوهاج.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث