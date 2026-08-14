انتشال جثمان شاب غرق في البحر اليوسفي بسمالوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، بالتعاون مع الأهالي، من انتشال جثمان شاب غرق في البحر اليوسفي أثناء الاستحمام، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من المقدم محمد العشيري رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بغرق شاب كان يتأهل للزواج، في مياه البحر اليوسفي بدائرة مركز سمالوط غرب، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث عن الجثمان، بمشاركة عدد من الأهالي، حتى ان تمكنوا من انتشاله جثمان احمد . ع . ف 24 سنة.

وجرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة المستشفى التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وقررت النيابة العامة انتداب الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة مركز سمالوط، لمناظرة جثمان المتوفى وإعداد التقرير الطبي اللازم حول أسباب الوفاة.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الغرق، مشيرًا إلى عدم وجود ما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه أعمال المناظرة الطبية.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتسليم الجثمان إلى ذويه عقب انتهاء التحقيقات والتصريح بالدفن.