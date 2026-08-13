محافظ المنيا: تحفيز النشء والشباب وتنمية مهاراتهم لبناء جيل واعٍ ومبدع

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية مراكز الشباب والأندية في تنمية مهارات النشء والشباب، وصقل شخصياتهم وقدراتهم، خاصة خلال الإجازة الصيفية، من خلال استثمار أوقات فراغهم في ممارسة الرياضة، وتنمية مواهبهم، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية، مشددًا على ضرورة تكثيف الأنشطة الشبابية والرياضية التي تسهم في بناء جيل قادر على الإبداع والعطاء.

وفي هذا الإطار، استعرضت مديرية الشباب والرياضة ،أبرز البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها على مدار شهر يوليو الماضي، والتي تنوعت بين الأنشطة الرياضية، واكتشاف ورعاية المواهب، والبرامج الثقافية والكشفية والمجتمعية.

وأوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن تقرير المديرية الشهري تضمن تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تستهدف اكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدرات النشء والشباب، إلى جانب دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية، بما يعزز مشاركتهم الإيجابية ويسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والتميز.

وشملت أبرز أنشطة إدارة الرياضة تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب تنس الطاولة والملاكمة والمصارعة، ضمن برنامج الأداء الرياضي، إلى جانب تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية، وذلك ضمن الأنشطة المنفذة خارج الخطة خلال شهر يوليو.

كما نفذت الإدارة مركز تدريب التوحد، في إطار برنامج تشجيع ممارسة الرياضة، بما يدعم دمج الأطفال من ذوي الهمم في الأنشطة الرياضية، ويتيح لهم الاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة.

وفي مجال تنمية النشء والشباب، نفذت المديرية الحفل الختامي لتقييم المشروعات المجتمعية ضمن أنشطة الجوالة والجوالات للعام المالي 2026/ 2027، بما يعكس أهمية الحركة الكشفية في تعزيز قيم العمل الجماعي، وروح المشاركة، وخدمة المجتمع.

كما تضمنت الأنشطة تنفيذ تدريبات الشعب التخصصية ضمن برنامج التشجيع على الإبداع الثقافي ورعاية المواهب، وشملت مجالات الهوايات والموهوبين، والمجال العلمي والبيئي والثقافي والكشفي، بهدف اكتشاف قدرات النشء والشباب وتنميتها في مختلف المجالات.

