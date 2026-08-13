قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
وزير الخارجية: العلاقات مع تركيا تستند على أسس راسخة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى
شائعات إخوانية.. مصدر أمنى ينفي اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة
وزير خارجية تركيا عن محمد صلاح مع طرابزون : نتابع ونشاهد النجم المصري
وزير خارجية تركيا: القاهرة وأنقرة سوف تسهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
محمد صلاح يترقب الظهور الأول مع طرابزون سبور.. موعد مباراة قاسم باشا والقنوات الناقلة
النيابة تنتقل لمعاينة حريق داخل مول ارابيلا
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حريق داخل مول أرابيلا بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تحفيز النشء والشباب وتنمية مهاراتهم لبناء جيل واعٍ ومبدع

ندوات توعوية وتثقيفية
ندوات توعوية وتثقيفية
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية مراكز الشباب والأندية في تنمية مهارات النشء والشباب، وصقل شخصياتهم وقدراتهم، خاصة خلال الإجازة الصيفية، من خلال استثمار أوقات فراغهم في ممارسة الرياضة، وتنمية مواهبهم، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية، مشددًا على ضرورة تكثيف الأنشطة الشبابية والرياضية التي تسهم في بناء جيل قادر على الإبداع والعطاء.

وفي هذا الإطار، استعرضت مديرية الشباب والرياضة ،أبرز البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها على مدار شهر يوليو الماضي، والتي تنوعت بين الأنشطة الرياضية، واكتشاف ورعاية المواهب، والبرامج الثقافية والكشفية والمجتمعية.

وأوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن تقرير المديرية الشهري تضمن تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تستهدف اكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدرات النشء والشباب، إلى جانب دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية، بما يعزز مشاركتهم الإيجابية ويسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والتميز.

وشملت أبرز أنشطة إدارة الرياضة تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب تنس الطاولة والملاكمة والمصارعة، ضمن برنامج الأداء الرياضي، إلى جانب تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية، وذلك ضمن الأنشطة المنفذة خارج الخطة خلال شهر يوليو.

كما نفذت الإدارة مركز تدريب التوحد، في إطار برنامج تشجيع ممارسة الرياضة، بما يدعم دمج الأطفال من ذوي الهمم في الأنشطة الرياضية، ويتيح لهم الاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة.

وفي مجال تنمية النشء والشباب، نفذت المديرية الحفل الختامي لتقييم المشروعات المجتمعية ضمن أنشطة الجوالة والجوالات للعام المالي 2026/ 2027، بما يعكس أهمية الحركة الكشفية في تعزيز قيم العمل الجماعي، وروح المشاركة، وخدمة المجتمع.

كما تضمنت الأنشطة تنفيذ تدريبات الشعب التخصصية ضمن برنامج التشجيع على الإبداع الثقافي ورعاية المواهب، وشملت مجالات الهوايات والموهوبين، والمجال العلمي والبيئي والثقافي والكشفي، بهدف اكتشاف قدرات النشء والشباب وتنميتها في مختلف المجالات.
 

المنيا محافظ المنيا ندوات النشء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

العبادة

كيف نستقبل شهر ربيع الأول؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير الأوقاف

بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق التصفية النهائية للموسم الثاني من «دوري الأئمة النجباء» الأحد القادم

ضحايا حادث الإسماعيلية

مجلس حكماء المسلمين يعزّي مصر في ضحايا حادث الإسماعيلية

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد