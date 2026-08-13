جامعة المنيا .. مشروع « Nile Can » للبيولوجيا الجزيئية والأورام ضمن أفضل 10 مشروعات بجائزة مصر للتميز الحكومي

أعلنت جامعة المنيا تأهل مشروع مركز التميز البحثي في بيولوجيا الأورام «النيل يستطيع – Nile Can» بكلية الصيدلة ضمن أفضل 10 مشروعات ومبادرات مشتركة المتأهلة لمرحلة المقابلات الشخصية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الخامسة لعام 2026، وذلك من بين 99 مشروعًا ومبادرة تقدمت للمنافسة على مستوى الجمهورية، في فئة «أفضل مشروع أو مبادرة مشتركة».

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة ، أن هذا التأهل يمثل انعكاسًا لما تشهده الجامعة من اهتمام متزايد بدعم منظومة البحث العلمي والابتكار، وتشجيع المشروعات البحثية ذات الأثر المباشر في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المسابقة أسفرت عن ترشيح ثلاثة مشروعات بحثية من جامعة المنيا للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي، من بينها مشروعان بكلية الصيدلة ومشروع بكلية الهندسة، ليواصل مشروع «النيل يستطيع» مسيرته المتميزة بالتأهل إلى المرحلة النهائية من المنافسة والوصول إلى مرحلة المقابلات الشخصية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بما يعكس جودة المشروع وقيمته العلمية والتطبيقية.

مؤكدًا استمرار الجامعة في توفير البيئة الداعمة للباحثين والمبتكرين، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات وحلول تسهم في تحسين جودة الحياة.



ويمثل الجامعة في مرحلة المقابلات الشخصية الدكتور ماركو زكي، مدير مركز التميز البحثي في بيولوجيا الأورام «النيل يستطيع – Nile Can» والفائز بجائزة مشرفة للعلوم، إلى جانب الدكتور محمد إبراهيم، سفير كلية الصيدلة لبرنامج التميز الحكومي، بما يعكس التكامل بين الخبرات البحثية والجهود المؤسسية في دعم مشاركة الجامعة في منظومة التميز الحكومي.

وأوضح الدكتور مصطفي فؤاد عميد كلية الصيدلة، أن مشروع النيل يستطيع يستهدف الوصول إلى تحديد مسببات وطرق الوقاية من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا، ومنها سرطان الكبد والبنكرياس، واستحداث طرق متطورة للكشف المبكر عن هذه الأورام لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، فضلًا عن دراسة تطور تلك السرطانات ومدى استجابتها للعلاجات المتاحة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام توظيف البحث العلمي في دعم جهود الوقاية والتشخيص والعلاج.

ويُعد مركز التميز البحثي في بيولوجيا الأورام «نيل كان» أحد المشروعات البحثية النوعية بجامعة المنيا، حيث يضم مجموعة من الأجهزة البحثية المتقدمة والمتطورة، إلى جانب عدد من الوحدات البحثية المتخصصة، من بينها وحدة زراعة الخلايا، بما يتيح للباحثين إجراء الدراسات والتجارب العلمية المتقدمة في مجال البيولوجيا الجزيئية والأورام .