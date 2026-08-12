محافظ المنيا: مد فترة إنهاء إجراءات ترخيص الميكروباص حتى 15 سبتمبر

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مد فترة إنهاء إجراءات ترخيص سيارات الميكروباص العاملة بالوقود المزدوج «غاز طبيعي/بنزين» حتى 15 سبتمبر 2026، وذلك استجابةً لمطالب المواطنين، وإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

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ويأتي القرار في إطار حرص المحافظة على التيسير على المواطنين ودعم منظومة النقل وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومنظمة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتيسير حركة التنقل بين القرى والمدن ومختلف مراكز المحافظة.

وكانت محافظة المنيا قد أصدرت القرار رقم 48 لسنة 2025 بتاريخ 16 فبراير 2025، بشأن فتح تراخيص لسيارات الميكروباص سعة 14 راكبًا، العاملة بالوقود المزدوج، على خطوط السير داخل نطاق الوحدات المحلية للقرى والمدن، على أن تبدأ خطوط السير من القرية إلى المركز التابع لها، ثم إلى أي مركز آخر.

وناشدت محافظة المنيا، المواطنين المتقدمين للحصول على الترخيص، بسرعة استكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة، والاستفادة من فترة المد حتى 15 سبتمبر المقبل، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.