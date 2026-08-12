«خلي كلامك ليك وأنا هخلي النتيجة ترد عليك»| حمو بيكا يستعرض خسارته للوزن .. ويوجّه رسالة للي كان بيتريق على شكله

شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا جمهوره ومتابعيه و عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورًا له قبل وبعد خسارة الوزن، مستعرضًا التغيير الكبير الذى طرأ على مظهره.

وعلق حمو بيكا على الصور قائلًا: "اللي كان بيتريق على شكلي، واللي كان فاكر إن الموضوع هزار وهيفضل زي ما هو، شوف بقى بيكا بقى فلات خلاص".

وأضاف: "النهاردة بيكا خَسّ، واتغير، وكسر كلام ناس كتير. مش عشان أثبتلك حاجة، عشان أثبت لنفسى إني أقدر".

واختتم: "والأجمد إن اللى كان بيتريق امبارح هو نفسه اللى هيقول النهارده ما شاء الله.. خلي كلامك ليك وأنا هخلي النتيجة ترد عليك".