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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لو اكتشفت خط تليفون محمول مسجل باسمي بدون علمي أعمل إيه؟.. إليك الحل

لو اكتشفت رقم تليفون محمول مسجل باسمي بدون علمي أعمل إيه؟ إليك الخطوات
لو اكتشفت رقم تليفون محمول مسجل باسمي بدون علمي أعمل إيه؟ إليك الخطوات
عبد الفتاح تركي

التحقق من خطوط الهاتف المحمول المسجّلة بالرقم القومي بات من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام المواطنين، خاصة بعد إتاحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة «أرقامي» عبر تطبيق «My NTRA»، والتي تتيح للمستخدمين الاستعلام عن جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم لدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، من دون الحاجة إلى التوجه إلى الفروع، وذلك باستخدام الرقم القومي فقط. 

وتأتي هذه الخدمة في إطار تعزيز حماية البيانات الشخصية والهوية الرقمية، وتمكين المواطنين من اكتشاف أي خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا إذا تبين وجود أي خط غير معروف.

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كيف تعرف خطوط المحمول المسجلة باسمك؟

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة «أرقامي» عبر تطبيق «My NTRA» لتسهيل عملية الاستعلام عن خطوط الهاتف المحمول المسجلة بالرقم القومي، ويمكن للمواطن الاستفادة من الخدمة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تبدأ بتحميل التطبيق من متجر App Store أو Google Play، ثم إنشاء حساب جديد وإدخال رقم الهاتف والرقم القومي والبريد الإلكتروني، يلي ذلك إنشاء كلمة مرور للحساب، ثم إدخال رمز التحقق OTP الذي يصل في رسالة نصية، وبعد تسجيل الدخول يتم اختيار «خدمات الأفراد»، ثم الضغط على خدمة «أرقامي»، وإدخال الرقم القومي لعرض الخطوط المسجلة باسم المستخدم.

ولا تعرض الخدمة أرقام الهواتف كاملة، حيث يحجب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جزءًا من الرقم في إطار حماية الخصوصية والحد من إساءة استخدام البيانات الشخصية.
 

ماذا تفعل إذا وجدت رقمًا مسجلًا باسمك دون علمك؟

إذا أظهرت خدمة «أرقامي» وجود خط هاتف محمول مسجل باسم المواطن، رغم أنه لا يستخدمه أو لا يتذكر التعاقد عليه، فينبغي التوجه إلى إحدى نقاط البيع التابعة لشركة الاتصالات المعنية للتحقق من بيانات الخط وطلب إلغائه إذا ثبت أنه لا يحوزه.

ويتطلب ذلك تقديم إثبات الشخصية، واستيفاء النموذج المخصص لهذا الإجراء، على أن يتم توقيع النموذج من العميل والموظف المختص وختمه من نقطة البيع، مع الاحتفاظ بنسخة منه لإثبات تقديم طلب الإلغاء، بما يضمن توثيق جميع الإجراءات التي اتخذها المواطن.

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

متى يمكن تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟

يمكن للمواطن تقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إذا تبين وجود خط محمول مسجل باسمه دون أن يكون في حيازته، حيث يتولى الجهاز فحص الواقعة والتحقق من مدى التزام شركة الاتصالات بالضوابط والقواعد المنظمة لتسجيل خطوط الهاتف المحمول.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للجهاز لضمان صحة البيانات المسجلة، وحماية حقوق المستخدمين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل الخطوط.
 

هل تتحمل المسؤولية القانونية عن أي خط مسجل باسمك؟

أكدت الضوابط أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يعني بصورة تلقائية تحمله المسؤولية القانونية عن أي استخدام غير مشروع لهذا الخط، إذ يتم تحديد المسؤولية وفقًا للوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات.

ومع ذلك، فإن استمرار وجود خطوط غير مستخدمة أو غير موجودة بحيازة المواطن قد يسبب مشكلات تتطلب سرعة تصحيح البيانات، لذلك يُنصح بنقل ملكية أي خط يستخدمه شخص آخر إلى المستخدم الفعلي متى توافرت الشروط القانونية المنظمة لذلك.
 

لماذا يجب مراجعة خدمة «أرقامي» بصورة دورية؟

تكتسب المراجعة الدورية لخدمة «أرقامي» أهمية كبيرة، لأن حيازة خطوط الهاتف قد تنتقل بين أفراد الأسرة أو الأقارب أو غيرهم على مدار السنوات، بينما تظل بيانات صاحب التعاقد الأصلي مسجلة لدى شركة الاتصالات، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار تسجيل الخط باسم شخص لم يعد يستخدمه.

وتساعد المراجعة المنتظمة على اكتشاف أي خطوط غير معروفة أو غير مستخدمة، بما يتيح اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، وحماية البيانات الشخصية من أي استخدام غير صحيح.

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نصائح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمواطنين

ينصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين باتباع عدد من الإجراءات الوقائية للحفاظ على بياناتهم، وتشمل مراجعة خدمة «أرقامي» بصورة دورية، وعدم الاحتفاظ بخطوط غير مستخدمة مسجلة بأسمائهم، ونقل ملكية الخط إلى مستخدمه الفعلي، والاحتفاظ بعقود شراء الخطوط ومستندات التنازل، إلى جانب التحرك فورًا عند اكتشاف أي خط غير معروف أو غير موجود بحوزتهم.
 

تطوير خدمة «أرقامي» لتعزيز حماية الهوية الرقمية

يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطوير خدمة «أرقامي» من خلال إضافة وسائل تحقق أكثر تطورًا، من بينها التحقق البيومتري باستخدام خاصية بصمة الوجه، بهدف تعزيز دقة التحقق من هوية المستخدم، وضمان قصر الوصول إلى بيانات الخطوط المسجلة على صاحبها الحقيقي.

ويأتي هذا التطوير ضمن جهود دعم حماية البيانات الشخصية، وتعزيز أمن الهوية الرقمية، وتقليل فرص تسجيل أو استخدام خطوط الهاتف دون علم أصحابها.
 

قنوات تقديم الشكاوى والاستفسارات

يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بخطوط الهاتف المحمول وخدمات الاتصالات عبر عدة قنوات يوفرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتشمل الرقم الموحد 155، وتطبيق «My NTRA»، والصفحات الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الشكاوى.

وتظل مراجعة الخطوط المسجلة بالرقم القومي من خلال خدمة «أرقامي» خطوة مهمة لتعزيز حماية البيانات الشخصية، والحد من مخاطر إساءة استخدام أي خطوط غير موجودة بحيازة أصحابها، مع ضرورة سرعة الإبلاغ عن أي خط غير معروف لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.

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