ترامب يصعد لهجته تجاه إيران.. «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز وتحذير من وضع متفاقم

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تأكيده أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشددًا على أن القوات الأمريكية ستواصل الحفاظ على هذه السيطرة، في تصريحات تعكس استمرار التصعيد في الخطاب الأمريكي تجاه طهران.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إن الحصار الذي تفرضه القوات الأمريكية على إيران يمثل، بحسب وصفه، «جدارا من فولاذ»، مؤكدًا أن طهران غير قادرة على التعامل معه أو تغييره.

وهاجم الرئيس الأمريكي القدرات العسكرية الإيرانية، قائلًا إن إيران لا تمتلك أسطولًا بحريًا أو قوة جوية، كما زعم أن عددًا من جنودها لا يتقاضون رواتبهم، وأن الحرس الثوري الإيراني يعاني حالة من الإرهاق ويفقد عناصره، على حد تعبيره.

كما انتقد ترامب الوضع الداخلي في إيران، معتبرًا أن القيادة الإيرانية تواجه حالة من عدم الاستقرار، واتهم طهران بالاعتماد على ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة»، بالتزامن مع ارتفاع حاد في معدلات التضخم.

واختتم ترامب تصريحاته بالقول إن الوضع في إيران يزداد سوءًا، واصفًا طهران بأنها «مجرد كلام بلا فعل».