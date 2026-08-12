محافظ الإسماعيلية يتفقد موقع حادث «الدواويس» ويصدر قرارات عاجلة لتأمين الطريق

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتداعيات الحادث الأليم الذي شهدته منطقة "الدواويس" أمس الثلاثاء، تفقد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، موقع الحادث بمركز ومدينة القصاصين؛ للوقوف ميدانيًا على الحالة الفنية للطريق واتخاذ قرارات عاجلة لتأمينه ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

جاء ذلك بحضور مها السيد رئيس مركز ومدينة القصاصين، والمهندس بدر عبد التواب رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة نادية سليمان مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وفور المعاينة الميدانية، أصدر محافظ الإسماعيلية حزمة من القرارات والتوجيهات العاجلة، جاءت كالتالي:

تشكيل لجنة فنية لتأمين الطريق: تضم اللجنة ممثلين عن إدارة المرور، ورئيس مركز ومدينة القصاصين، والهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الطرق والنقل؛ لإجراء معاينة شاملة ودقيقة للطريق، وتحديد الأسباب الفنية للحادث، وإقرار التوصيات الهندسية الكفيلة برفع مستويات الأمان.

حصر المزارع وحظر عمالة الأطفال: تكليف رئيس مركز ومدينة القصاصين بإجراء حصر شامل لكافة المزارع الواقعة على طريق "وادي الملاك"، مع التشديد الصارم على حظر تشغيل العمالة دون السن القانوني، وإحالة أي مخالف فورًا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

تطبيق نموذج موحد لمداخل المزارع: إلزام كافة أصحاب المزارع المطلة على الطريق بتنفيذ نموذج موحد ومطابق للمواصفات القياسية للمداخل والمخارج على نفقتهم الخاصة، وتحت إشراف مباشر من الهيئة العامة للطرق والكباري.

رفع كفاءة السلامة المرورية: تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية، ودراسة إنشاء مطبات صوتية كل ٥ كيلومترات لتهدئة السرعات، مع إعداد دراسة وحصر مروري شامل لبحث إمكانية تنفيذ ازدواج كامل للطريق.

تشديد الحملات والضبط المروري: توجيه إدارة المرور بتكثيف الحملات الرقابية، لا سيما خلال فترات ذروة حركة نقل العمالة، لمنع ظاهرة نقل الركاب غير الآمنة بسيارات "الربع والنصف نقل"، وتطبيق العقوبات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.

أوضحت التقارير الطبية المحدثة الصادرة حتى الساعة الرابعة عصر اليوم تسجيل 18 حالة وفاة، فيما يستمر تقديم الرعاية الطبية الفائقة لـ 17 مصابًا داخل مستشفيات المحافظة، موزعين كالتالي:

8 حالات بمستشفى طوارئ أبو خليفة.

5 حالات بمجمع الإسماعيلية الطبي.

حالتان بمستشفى القصاصين المركزي.

حالتان بمستشفى التل الكبير المركزي.

فيما تحسنت حالة 13 مصابًا وغادروا المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.