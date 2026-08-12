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الدوري الإسباني .. أول من سيُطبق تقنية «الكرة المتصلة»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإسباني .. أول من سيُطبق تقنية «الكرة المتصلة»

الكرة المتصلة
الكرة المتصلة
حسام الحارتي

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه سيتم تطبيق تقنية "الكرة المتصلة" بالتعاون مع الشركة المنتجة للكرة الرسمية للدوري وشركة "كينيكسون" لتكنولوجيا التتبع الرقمي وبتنسيق تام مع لجنة الحكام، اعتباراً من الجولة الأولى لموسم 2026/2027 وفي كافة المباريات.


وقالت الرابطة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن هذه التقنية ستعزز مستويات الدقة والشفافية والثقة في المسابقة بأكملها.

وأضاف البيان أن: "الليجا سيصبح أول دوري محلي لكرة القدم للمحترفين على مستوى العالم يُطبق تقنية الكرة المتصلة على نطاق واسع، من خلال استخدامها في كافة المباريات، ودمجها إلى جانب تقنيتي حكم الفيديو المساعد والتسلل شبه الآلي، هذا سيعزز مكانة الليغا باعتباره جهة رائدة عالمية في الابتكار في كرة القدم والتطور التكنولوجي ونزاهة المسابقة".

وأضاف: "كما تعزز هذه المبادرة التزام الليغا بمواصلة تطوير التجربة السمعية والبصرية والطريقة التي تتابع بها الجماهير والقنوات الناقلة الحصرية والمنصات الرقمية كرة القدم".

رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني الإسباني رويترز الليجا المنصات الرقمية كرة القدم

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