لم يسبق بلوغها من قبل.. الكهرباء: ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك والحمل الأقصى يصل لـ40200 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى بيان رسمي لها أن الأحمال الكهربائية تواصل ارتفاعها اليوم الأربعاء،

وتمكنت الشبكة القومية للكهرباء من استيعاب الزيادة فى الاستهلاك التى استمرت على مدار الأيامٌ الماضية فى ظل الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، وسجلت شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة ارتفاعا فى الأحمال بلغ 40200 ميجاوات بزيادة 200 ميجاوات عن الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية أمس الثلاثاء والذى سجل 40000ميجاوات، وهى أحمال لم يسبق للشبكة القومية للكهرباء بلوغها ومجابهتها من قبل.

تمكنت منظومة الكهرباء من مجابهة الأثار المصاحبة للموجة الحارة فى جميع محافظات الجمهورية، ونجحت الشبكه الموحدة للكهرباء فى استيعاب الاحمال الكهربائية المرتفعة وزيادة الاستهلاك ، وحققت استقرارا فى التغذية، واستمرارية فى التيار الكهربائي على مختلف الجهود ولكافّة الاستخدامات.

وفى هذا السياق، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى الشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" ومتابعة تنفيذ خطة العمل والاجراءات الخاصة لمجابهة موجة الحر الشديدة والمستمرة منذ بضعة ايام، وتعمل الوزارة واجهزتها المختلفة وشركاتها التابعة على زيادة اعداد فرق الدعم والمتابعة والصيانة ، وأطقم السلامة والصحة المهنية، وزيادة عدد لجان المرور والتفتيش وتقديم الدعم اللازم فى نطاق عمل جميع الشركات ، وذلك فى اطار خطة العمل لضمان امن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي ، وعلى صعيد مراكز خدمة المواطنين تم التأكيد على مد ساعات العمل ودعم منظومة الشكاوى وتلقى البلاغات بأطقم إضافية لمتابعة سرعة الاستجابة والتواصل مع المشتركين والالتزام بمعايير الجودة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.