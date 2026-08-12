خلال احتفالية تحيا مصر .."مدبولي" يعلن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية.. 200 للأسر الأوْلى بالرعاية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الفعالية التي نظمها صندوق تحيا مصر، في المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة؛ بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيسه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأوْلى بالرعاية وترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

وحضر الاحتفالية السيد اللواء أ.ح / أحمد محمد علي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأمين صندوق تحيا مصر، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين والسفراء وشركاء النجاح، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

تأتي الفعالية لتسليط الضوء على مسيرة صندوق تحيا مصر الممتدة على مدار 12 عامًا، والتي شهدت تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية والتعليم والتدريب والتمكين الاقتصادي، إلى جانب الاستجابة الإنسانية والإغاثية للأزمات والكوارث، بما أسهم في الوصول إلى ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال الفعالية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، تقدم في مستهلها بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم طريق الإسماعيلية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي ضحايا ومصابي الحادث الأليم من صندوق تحيا مصر، داعيًا المولى عز وجل أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر، قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويجعلها دائمًا منارةً للخير والعطاء.

وفي ختام كلمته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قرار صندوق تحيا مصر إلغاء جميع الفقرات الفنية التي كانت مقررة ضمن أجندة فعاليات اليوم؛ تقديرًا لمشاعر أسر الضحايا والمصابين بحادث الإسماعيلية، مؤكدًا أن الصندوق سيتولى تقديم كامل الدعم للأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم، في إطار دوره التنموي والإنساني القائم على التكافل الوطني.



فيما أكد / تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن مرور 12 عامًا على تأسيس الصندوق يمثل محطة مهمة في مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، شهدت تنفيذ برامج ومبادرات نوعية استهدفت دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتها، إلى جانب مساندة جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية ودفع مسيرة التنمية.

وأوضح "عبد الفتاح" أن مجالات عمل الصندوق امتدت لتشمل عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والتعليم والتدريب، والتمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، فضلًا عن الاستجابة العاجلة للأزمات والكوارث وتوفير الدعم اللوجستي والإنساني، بما يعكس حرص الصندوق على توجيه موارده إلى المجالات الأكثر احتياجًا والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وأشار إلى أن مسيرة صندوق تحيا مصر شهدت تسجيل 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية في مجالات العمل الخيري والإنساني، إلى جانب تكريم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" للصندوق تقديرًا لجهوده الإغاثية والتنموية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس حجم العمل الميداني الذي نفذه الصندوق وقدرته على الوصول إلى أعداد كبيرة من المستفيدين.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن ما تحقق من إنجازات جاء نتاج شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص ورجال الأعمال، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين، مشددًا على أهمية هذه الشراكات في تنفيذ المبادرات وتعظيم أثرها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وفي هذا الإطار، شهدت الفترة الماضية تعاونًا بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات من خلال تنفيذ عدد من القوافل والمبادرات في مختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز تكامل الجهود الموجهة إلى الفئات الأولى بالرعاية ويوسع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.

كما أوضح "عبد الفتاح" أن صندوق تحيا مصر رسخ ـ على مدار مسيرته ـ دوره التنموي والإنساني والإغاثي، من خلال الاستجابة السريعة للاحتياجات العاجلة في أوقات الأزمات والكوارث والظروف الطارئة؛ سواء داخل مصر أو خارجها، وتوفير المساعدات الأساسية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الصندوق كان له دور بارز في دعم الأشقاء في فلسطين ولبنان، من خلال تسيير جسور إغاثية محملة بالمساعدات الغذائية والطبية والإنسانية؛ حيث أسهم صندوق تحيا مصر في إرسال أكبر جسر إغاثي إلى قطاع غزة، محملًا بآلاف الأطنان من المساعدات والمواد الأساسية، إلى جانب المشاركة في جهود إغاثة الأشقاء في لبنان وتقديم المساعدات اللازمة لمساندتهم في مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من الدور الإنساني والإغاثي للصندوق وحرصه على سرعة الاستجابة للاحتياجات العاجلة، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ برامجه ومبادراته داخل مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتها الأساسية.

وفي إطار فعالية مرور 12 عامًا على تأسيسه، ينفذ صندوق تحيا مصر عددًا من المبادرات والأنشطة الموجهة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، من بينها مبادرة "دكان الفرحة"، التي تشهد توزيع أكثر من 500 ألف قطعة من الملابس والأحذية، إلى جانب توزيع الأجهزة والمستلزمات المنزلية الأساسية، وتوفير قسائم مشتريات بقيمة 5 آلاف جنيه وأدوات كهربائية مقدمة من شركة "فينوس"، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر وتخفيف الأعباء عنها.

وتتضمن الفعالية كذلك توزيع 50 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة، إلى جانب 50 طنًا من اللحوم ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"، بما يسهم في توفير جانب من الاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة ودعم قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية.

وفي لفتة تحمل معاني التقدير، يقدم صندوق تحيا مصر 200 رحلة عمرة هدية للأسر الأولى بالرعاية، ومن المقرر إجراء قرعة علنية لاختيار المستفيدين منها، بما يتيح لعدد من الآباء والأمهات فرصة أداء مناسك العمرة وتحقيق أمنية طال انتظارها.

وتعكس المبادرة حرص الصندوق على توسيع نطاق دعمه ليشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية، وإدخال الفرحة إلى نفوس المستفيدين، إلى جانب تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وامتدت جهود صندوق تحيا مصر إلى دعم الأشخاص ذوي الهمم، من خلال توفير الكراسي المتحركة بمختلف أنواعها بما يتناسب مع الاحتياجات الحركية للمستفيدين، إلى جانب توفير الأطراف الصناعية والسماعات الطبية الرقمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على تعزيز قدرتهم على التواصل والاندماج بصورة أكثر فاعلية.

كما حرص الصندوق على تلبية احتياجات كبار السن من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير الحفاضات المخصصة لهم، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الأعباء عن الأسر التي تتولى رعايتهم.

وفي السياق ذاته، دعم الصندوق الأشخاص المكفوفين من خلال توفير العصي البيضاء لمساعدتهم على الحركة بصورة أكثر أمانًا واستقلالية، إلى جانب أدوات الكتابة بطريقة برايل، بما يدعم قدرتهم على التعلم والمعرفة ويسهم في تيسير حياتهم اليومية.

ولفت "عبد الفتاح" إلى أن تزامن الفعالية مع اليوم العالمي للشباب بما يمثل فرصة لتوجيه التحية والتقدير إلى شباب مصر، الذين شاركوا في تنفيذ العديد من مبادرات صندوق تحيا مصر، وكانوا شريكًا فاعلًا في جهود العمل المجتمعي بمختلف المحافظات، مؤكدًا أهمية دور الشباب في دعم مسيرة التنمية والعمل التطوعي والمجتمعي.

وشهدت الفعالية عددًا من الفقرات المتنوعة، تضمنت استعراض أبرز محطات مسيرة صندوق تحيا مصر منذ تأسيسه.

وبعد 12 عامًا من العمل والعطاء، يواصل صندوق تحيا مصر مسيرته في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتطوير برامجه ومبادراته، وتوسيع شراكاته، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية ويحسن جودة حياة المواطنين، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، واستمرار دوره الوطني والإنساني في خدمة الإنسان المصري ومساندة الأشقاء في أوقات الأزمات، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

