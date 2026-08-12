الضرائب: 5 ملايين ممول يمكنهم الاستفادة من الصكوك الضريبية

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن نحو 5 ملايين ممول ضريبي يمكنهم الاستفادة من منظومة الصكوك الضريبية، موضحًا أن الممول الملتزم ضريبيًا يحصل من خلالها على عائد معفي من الضريبة، ويمكنه استخدامه في سداد مستحقاته الضريبية مستقبلًا.

وأوضح محروس، في تصريحات للإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أن الصكوك تمثل شراكة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والممولين، حيث يستطيع الممول توجيه فائضه النقدي لشراء صكوك بعائد معفي من الضريبة، على أن يستخدمها لاحقًا في الوفاء بالتزاماته الضريبية.

إبراء الذمة الضريبية

وأشار إلى أن الصك يمثل سندًا لإبراء الذمة المالية الضريبية للممول، مؤكدًا أن الاكتتاب في الصكوك لا يعني سداد الضريبة مقدمًا، وإنما استثمار الفائض المالي في أداة آمنة ومضمونة بضمان الخزانة العامة.

وأضاف أن القواعد والإجراءات المنظمة للصكوك من المقرر إصدارها خلال 21 يومًا، بعد عرضها ومناقشتها مع مجتمع الأعمال وممثلي الاتحادات والغرف المختلفة، لتحديد الجوانب المالية والقانونية والشكلية للمنظومة.

وأكد محروس أن القواعد الجديدة ستحدد كذلك آليات التعامل مع الصكوك، بما في ذلك إمكانية تداولها أو تحويلها أو استردادها قبل انتهاء مدتها.

وضرب مثالًا على ذلك، موضحًا أنه إذا كان لدى الممول صك بقيمة 50 ألف جنيه، بينما تبلغ مستحقاته الضريبية 100 ألف جنيه، فيمكنه استخدام قيمة الصك وسداد الـ50 ألف جنيه المتبقية.

وأشار إلى إمكانية إجراء مقاصة بين قيمة الصك والعائد المستحق عليه خلال فترة الاكتتاب، على أن تحدد القواعد النهائية جميع التفاصيل الخاصة بالتعامل مع الصكوك.