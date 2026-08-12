وليد عبد الغني يبدأ تصوير (عامل ميت) ومستمر في عرض (خيال مريض)

بدأ الفنان وليد عبد الغني تصوير دوره في مسلسل (عامل ميت)، الذي يشارك في بطولته امام النجم هشام ماجد، وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي واحمد الرافعي وغيرهم، وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج خالد الحلفاوي، وانتاج محمد فوزي، ومقرر عرضه على احدى المنصات في عشر حلقات.

كما يشارك وليد في بطولة مسرحية (خيال مريض)، والتي يقدم فيها شخصية سرجاني الممرض الذي تجمعه العديد من المفارقات الكوميديه والإنسانية برفقة ابطال العرض، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيراً منذ بدء عرضها في شهر يوليو الماضي، وهي من بطولة النجوم هشام ماجد ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا ومحسن منصور واحمد الرافعي، ومن تاليف واخراج محمد المحمدي وانتاج يارا حسن (شركة فِكر).

يذكر أن الفنان وليد عبد الغني شارك في بطولة مسلسلي (فخر الدلتا والنص التاني)، في الموسم الرمضاني الماضي، والذي حقق فيهما نجاحا كبيرا .