الطفلة فريدة إكرامي: الزمالك عنده أزمات كتير .. وفاضل 10 أيام على أفريقيا | فيديو

قالت الطفلة فريدة إكرامي مشجعة لنادي الزمالك، إنّ نادي الزمالك يمر بأزمات عديدة خلال الفترة الحالية، خصوصاً مع اقتراب انطلاق منافساته الإفريقية، مشيرة إلى أن الفريق لم يتبق أمامه سوى عشرة أيام، وهو ما يجعل الوضع الحالي مثيراً للقلق بالنسبة للجماهير.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة المحور، أنّ هناك أزمات متعددة داخل النادي، من بينها إيقاف القيد ورغبة عدد من اللاعبين في الرحيل، مشيرة إلى أسماء بنزيمة وشيكابالا وعبد الله السعيد.

وتابعت: «أنا مش عارفة أتكلم عن إيه ولا إيه عشان إحنا عندنا أزمات كتير جداً». وتحدثت عن رغبة بنزيمة في الاحتراف، كما أشارت إلى موقفها من شيكابالا وعبد الله السعيد.

وأوضحت فريدة أنها لا تريد مهاجمة عبد الله السعيد، مؤكدة: «أنا مش طالعة أهاجمه، أنا طالعة أقول الحقيقة»، مشيرة إلى أن اللاعب له مستحقات مالية منذ العام الماضي، وأن هناك حالة من «اللخبطة» و«بيبان» تفصل بين الجمهور والإدارة.

وطالبت الإدارة بالخروج لتوضيح المشكلات الموجودة خلف هذه الأبواب، قائلة: «إحنا مش شايفين إيه اللي ورا البيبان، إحنا عاوزين نفهم إيه اللي بيحصل».

