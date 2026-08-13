عفت نصار: الزمالك خسر جون إدوارد.. وكان لازم نحافظ على مقومات النجاح بدل ما نرجع خطوة لورا | فيديو

قال الكابتن عفت نصار لاعب نادي الزمالك الأسبق، إنّ نادي الزمالك خسر بوجود رحيل جون إدوارد، مشيراً إلى أن النادي كان يجب أن يحافظ على عناصر النجاح التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأكد، أنّ النجاح الذي يتحقق ينبغي الحفاظ عليه «لغاية ما يثبت العكس أو يستمر في النجاح»، موضحاً أن الحفاظ على مقومات النجاح يساعد على البناء عليها وتحقيق المزيد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة المحور، أنّ رحيل جون إدوارد أدى، من وجهة نظره، إلى تراجع بعض عناصر النجاح، قائلاً: «إحنا بنرجع للخلف خطوة للأسف»، موضحاً أنه كان من الممكن الاستفادة أكثر من خبرته خلال الفترة المقبلة، لأن الشخص الموجود «في المطبخ» يكون أكثر معرفة بالتفاصيل التي يستطيع التعامل معها، بينما يحتاج القادم من الخارج إلى وقت حتى يتعرف إلى الأمور.

وأوضح نصار أن كل شيء في الحياة يمكن تعويضه، لكنه أشار إلى أن إزالة أي عنصر مهم من منظومة ناجحة تؤدي إلى انخفاض نسب النجاح وحدوث حالة من «الدربكة».

وقال: «لما بتيجي تشيلي عنصر مهم أكيد نسب النجاح بتقل شوية وبيحصل زي دربكة زي اللي حاصلة دي». وأضاف أنه لو كان جون إدوارد موجوداً، فإنه لا يعتقد أن مشكلات اللاعبين المحترفين، أو حتى مشكلة عبد الله السعيد، كانت ستحدث بالشكل نفسه، موضحاً أن وجوده كان يمكن أن يوفر «احتواء داخلي» وتفاهماً أكبر بين الأطراف.