قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف حقيقة تدخل جون إدوارد في أزمة خوان بيزيرا بـ الزمالك

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات أزمة خوان بيزيرا لاعب الزمالك مع إدارة النادي بعد رفض اللاعب الدخول في معسكر الأبيض استعدادا للموسم الجديد

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : الزمالك أنهى كل المستحقات المتأخرة لـ خوان بيزيرا ودفع للوكيل ومحامي اللاعب لكن هناك انطباع قلق وخوف من تأخير الحصول على مستحقاته المالية.

وواصل: شباب أهلي دبي ضم لاعب في نفس مركز خوان بيزيرا ولا أعرف هل أغلق الملف أم أن النادي الإماراتي سيعود للتفاوض مع الزمالك،  ولا أصدق تحريض جون إدوارد للاعب.

وواصل : محاولة رمي الأزمة على جون إدوارد غريب للغاية لأنه من شهر كان هناك أشعار تقال في تجربته وحصده للقب بطولة الدوري في الموسم المنصرم.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: إذا حصل اللاعب على مستحقاته المالية بشكل منتظم وبدون ازمات لن يكون هناك خلاف مع الإدارة وذلك ينبق على كل اللاعبين .

الزمالك نادي الزمالك أحمد شوبير فريق الزمالك خوان بيزيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

أنا مخطوف.. فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد