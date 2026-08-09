شوبير يكشف حقيقة تدخل جون إدوارد في أزمة خوان بيزيرا بـ الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات أزمة خوان بيزيرا لاعب الزمالك مع إدارة النادي بعد رفض اللاعب الدخول في معسكر الأبيض استعدادا للموسم الجديد

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : الزمالك أنهى كل المستحقات المتأخرة لـ خوان بيزيرا ودفع للوكيل ومحامي اللاعب لكن هناك انطباع قلق وخوف من تأخير الحصول على مستحقاته المالية.

وواصل: شباب أهلي دبي ضم لاعب في نفس مركز خوان بيزيرا ولا أعرف هل أغلق الملف أم أن النادي الإماراتي سيعود للتفاوض مع الزمالك، ولا أصدق تحريض جون إدوارد للاعب.

وواصل : محاولة رمي الأزمة على جون إدوارد غريب للغاية لأنه من شهر كان هناك أشعار تقال في تجربته وحصده للقب بطولة الدوري في الموسم المنصرم.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: إذا حصل اللاعب على مستحقاته المالية بشكل منتظم وبدون ازمات لن يكون هناك خلاف مع الإدارة وذلك ينبق على كل اللاعبين .