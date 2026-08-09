الأهلي يواصل تحضيراته في إسبانيا بمران وحيد قبل ودية بادالونا

يكتفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخوض مران واحد، مساء اليوم الأحد، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ المران في السادسة والنصف مساءً بتوقيت إسبانيا، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، الذي وضع برنامجًا تدريبيًا يركز على رفع جاهزية اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية خلال فترة المعسكر.

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته الودية في إسبانيا أمام فريق بادالونا، يوم الأربعاء 12 أغسطس، ضمن سلسلة التجارب التي يخوضها الفريق للوقوف على جاهزية اللاعبين وتطبيق أفكار الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى 20 أغسطس الجاري، على أن يتخلله عدد من المباريات الودية، قبل العودة لاستكمال التحضيرات النهائية لانطلاق الموسم الجديد.