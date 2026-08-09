بعدما خطفت الأنظار مع عمرو دياب بحفل يلا ساحل.. أول رد فعل لـ لجين خليفة

أعربت الفنانة الشابة لجين خليفة، عن سعادتها بردة الفعل على ظهورها الأخير بحفل الفنان عمرو دياب، في مبادرة «يلا ساحل» في ساحة U أرينا بالعلمين الجديدة.

وشاركت لجين خليفة، عدة صور وفيديوهات من من ظهورها مع عمرو دياب، على المسرح ورقصها معه على أغنية لولا البنات.

وكان عمرو دياب، قدم لجين خليفة، إلى جمهور حفلته في الساحل الشمالي، بعد مشاركتها معه في كليب لولا البنات، وقال إن مشهد رقصها بالكليب لم يكن تمثيل وكان تلقائيا بعدما لاحظها والمخرج طارق العريان وهي ترقص في الكواليس على نغمات الأغنية.

حفل عمرو دياب

ويحمل هذا الحفل طابعًا خاصًا كونه أول ظهور جماهيري للهضبة بعد إطلاق ألبومه الجديد "حبيتك"، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا واسعًا من عشاق الفن من مصر والعالم العربي.

ويأتي هذا الحفل بداية لموسم فني استثنائي تستضيف فيه U Arena كوكبة من نجوم الغناء العربي والعالمي، إلى جانب باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية.

وشهدت سماء مدينة العلمين الجديدة تحليق طائرات دعائية تحمل بوستر حفل الهضبة عمرو دياب، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة، في خطوة لافتة للترويج للحفل.

ألبوم عمرو دياب «حبيتك»

يذكر أن "حبيتك" هو الألبوم السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا.

ويضم الألبوم 12 أغنية تعاون فيها الهضبة مع نخبة من الشعراء وهم : أيمن بهجت قمر ، تامر حسين، مصطفى حدوتة، روزام، أمير طعيمة، مصطفى البرنس، منة القيعي.

ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد، نادر نور، وأدهم بهجت قمر.

والموزعين أحمد ابراهيم، عادل حقي، وأسامة الهندي.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس ، تسجيل الكورال شيري شكري ، تصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور.