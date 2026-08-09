عمرو الليثي يكشف تفاصيل مقتل الطفلة أروى على يد قريب والدتها بالشرقية

يستعد برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي د. عمرو الليثي لحلقة خاصة في التاسعة والنصف مساء اليوم، ويحقق الإعلامي د. عمرو الليثي في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الشرقية، والتي تمت عن طريق الغدر والخيانة.

تفاصيل مقتل الطفلة أروى

ويكشف عمرو الليثي عن تفاصيل الجريمة قائلاً: "تخلص الجناة من طفلة بلا رحمة عمرها 5 سنوات.. الطفلة أروى.. وللأسف كان القاتل والعقل المدبر قريب والدة الطفلة".

واستعرض المحامي تفاصيل الواقعة : “تم استدراج البنت.. قريبها قال تعالي هاتي الشاي. دخلت بالشاي.. أول ما دخلت راح مبنجها. البنت اتحركت.. جاب كيس بلاستيك وقفل على رقبتها”.

وأضاف: “السواق قال له افتح الشنطة.. احنا بعدنا عن البلد.. بيفتح الشنطة لقي البنت ماتت”.

ووجه عمرو الليثي رسالة للأهالي في ختام الحلقة قائلاً: “خلوا بالكم على أولادكم”.

ملف الطب الشرعي وأسراره

وفي نفس الحلقة يناقش الليثي دور الطب الشرعي مع إحدى الطبيبات، مؤكداً: "الطب الشرعي مش مجرد تشريح وتقارير.. ده علم ومسؤولية قانونية وجنائية".

وتحدثت الطبيبة عن التأثير النفسي للعمل قائلة: "لو الواحد دخل في كل حالة من الحالات اللي بيتعامل معاها حتأثر على نفسيته بصورة أو بأخرى"، مستشهدة بحالة طفلة "وهي بتلعب اتقفلت الترابيزة على رقبتها والطفلة اتوفت".

وأوضحت أن "الطب الشرعي ليس علم الميتين لكنه في الأساس علم الأحياء"، مشيرة إلى إمكانية تحديد أداة الجريمة: "لو بعصاية أقدر أقول انضرب بعصاية".

كما كشفت عن مصطلحات الطب الشرعي مثل "الذباب الأخضر والذباب الأزرق"، قائلة: "مش حتفتح الجثة لكن حاعرف منها كل حاجة"، وتحدثت عن قضية "لعبة الموت" مؤكدة أن "العلم اللي فيه غيبيات.. الجثة ممكن تحكي لها حصل لها إيه".

الحلقة تأتي ضمن سلسلة حلقات "واحد من الناس" التي تتناول القضايا الإنسانية والاجتماعية والجنائية بهدف التوعية وكشف الحقائق وتذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد عبر شاشة قناة الحياة.