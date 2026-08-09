مدبولي: إنشاء مدينة عمرانية على مستوى عالمي في علم الروم بمطروح

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جولة موسعة بمحافظة مطروح، لمتابعة وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، إلى جانب تفقد الموقف الحالي لمشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل جولته، أن المشروعات التي تنفذها الدولة في محافظة مطروح تستهدف إحداث تنمية عمرانية متكاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مشروع منطقة علم الروم يقوم على إنشاء مدينة عمرانية متكاملة على مستوى عالمي.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين المعنيين.

وتأتي الجولة في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة مطروح، والوقوف على معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، بما يدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.