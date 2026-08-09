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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يخسر أمام «أودينيزي» ويفقد لقب «فريولي فينيتسيا» بمشاركة حمزة عبدالكريم

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

سقط فريق برشلونة الإسباني أمام نظيره أودينيزي الإيطالي بهدف دون رد، في البطولة الودية التحضيرية التي أقيمت استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، ليخسر الفريق الكتالوني لقب بطولة فريولي فينيتسيا.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، الذي ظهر ضمن التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام الفريق الإيطالي، في إطار استعداداته مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وسجل أودينيزي هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه بايو، في الدقيقة الرابعة والأربعين، ليحافظ الفريق الإيطالي على تقدمه حتى نهاية اللقاء، ويحصد الفوز في المواجهة التي أقيمت على مدار شوط واحد فقط.

وجاءت المباراة ضمن بطولة ودية ثلاثية جمعت برشلونة وأودينيزي ونوتنجهام فورست، حيث خاض كل فريق مواجهات قصيرة، بإجمالي ثلاثة أشواط فقط، في تجربة تحضيرية مختلفة قبل انطلاق الموسم.

وكان برشلونة قد استهل مشاركته في البطولة بمواجهة نوتنجهام فورست الإنجليزي، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل.

وأقيمت المباراة بين الفريقين على مدار شوط واحد، قبل أن يخوض برشلونة مواجهة ثانية أمام أودينيزي بالطريقة نفسها، ليختتم الفريق الإسباني مشاركته في البطولة بالخسارة أمام أصحاب الأرض.

وبعد فوز برشلونة على نوتنجهام فورست بهدف نظيف، ثم خسارته أمام أودينيزي بالنتيجة نفسها، نجح الفريق الإيطالي في حصد لقب البطولة الودية الثلاثية، مستفيدًا من نتائجه خلال المواجهات التي أقيمت في إيطاليا.

وضمّ تشكيل برشلونة في مواجهة أودينيزي كلًا من: تشيزني، فارينياس، حمزة عبد الكريم، إسبارت، أدييمي، كريستنسن، مارتين، تونكارا، برنال، كلويفرت، وبسكير.

وتأتي مشاركة حمزة عبد الكريم مع برشلونة ضمن خطة إعداد اللاعب ومنحه فرصة الظهور مع الفريق الأول خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، في ظل رغبة الجهاز الفني في تقييم العناصر الشابة ومنحها خبرات إضافية.


 

برشلونة حمزة عبدالكريم الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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