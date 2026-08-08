لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي يعلن يضم لاعب برشلونة السابق

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، اليوم السبت، تعاقده مع الإسباني سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة السابق، في صفقة انتقال حر.

ويمتد عقد روبيرتو مع لوس أنجلوس حتى صيف 2028، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وقال ويل كونتز، المدير العام لنادي لوس أنجلوس، في تصريحات لموقع ناديه: "يجمع سيرجي بين القيادة والجودة الفنية والذكاء التكتيكي والخبرة في حصد البطولات، وهي مجموعة من الصفات التي نادرا ما تتوافر في لاعب واحد".

تعليق مدير لوس أنجلوس

وأضاف: "كان عضوًا أساسيًا في بعض أفضل فرق جيله، ويدرك ليس فقط ما يتطلبه تحقيق الفوز، ولكن أيضًا ما يعنيه أن تكون جزءًا من فريق معتاد على الانتصارات".

وأتم: "شخصية سيرجي، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، وقيادته ستكون ذات قيمة كبيرة بالنسبة لنا، ونحن متحمسون للترحيب به وبعائلته في لوس أنجلوس جالاكسي".

وانضم روبرتو إلى جالاكسي بعد موسمين قضاهما مع كومو في الدوري الإيطالي، شارك خلالها مع الفريق في 37 مباراة مسجلًا هدفًا وصنع آخر، وساهم في تأهل كومو إلى أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وشارك روبيرتو مع برشلونة في 373 مباراة مسجلًا 19 هدفًا.