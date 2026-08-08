هاني قدري يكشف كواليس اختيار «فتاة المترو» لمهرجان المسرح بعد 3 سنوات | فيديو

كشف المؤلف هاني قدري كواليس اختيار عرض «فتاة المترو» للمشاركة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، موضحًا أن العمل جاء بعد فترة انتظار استمرت نحو 3 سنوات.

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وقال هاني قدري في لقاء خاص مع “صدى البلد” ، إنه فوجئ باختيار العرض ضمن إنتاجات المهرجان، خاصة أنه كان قد ابتعد عن التفكير فيه بعد مرور سنوات على تقديمه، مشيرًا إلى أن تواصل الفنان محمد رياض معه كان نقطة البداية لعودة العمل إلى الواجهة من جديد.

وأضاف هانى قدري أن تجربة «فتاة المترو» تمثل خطوة مهمة بالنسبة له، خاصة مع وصول العرض إلى جمهور المهرجان، مؤكدًا أن لديه عددًا من المشروعات الجديدة التي يستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة، من بينها مشروع مسرحي للأطفال يحمل اسم «لايك وشير وكومنت».

«فتاة المترو»

ويعد «فتاة المترو» ثمرة لمشروع المهرجان في دعم النصوص الفائزة بمسابقة التأليف المسرحي، حيث يحمل توقيع الكاتب هاني قدري، الفائز بجائزة التأليف المسرحي بالمهرجان، فيما يشارك في بطولته الفنان القدير عزت زين، ويقدمه خريجو ومتدربو ورش المهرجان في مختلف عناصره الفنية، تحت الإشراف العام للمخرج محسن رزق.

وتدعو إدارة المهرجان جمهور المسرح لحضور العرض، الذي يقدم بالمجان، والدخول بأسبقية الحضور، في إطار حرص المهرجان على إتاحة عروضه لأكبر عدد من الجمهور، وتعزيز التواصل بين المسرح والمشاهد المصري.