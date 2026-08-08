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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هاني قدري يكشف كواليس اختيار «فتاة المترو» لمهرجان المسرح بعد 3 سنوات | فيديو

هانى قدري
هانى قدري
تقى الجيزاوي

كشف المؤلف هاني قدري كواليس اختيار عرض «فتاة المترو» للمشاركة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، موضحًا أن العمل جاء بعد فترة انتظار استمرت نحو 3 سنوات.

https://youtube.com/shorts/Nhc_s6dHL7o?si=60MHBuTUnea8o8rI

وقال هاني قدري في لقاء خاص مع “صدى البلد” ، إنه فوجئ باختيار العرض ضمن إنتاجات المهرجان، خاصة أنه كان قد ابتعد عن التفكير فيه بعد مرور سنوات على تقديمه، مشيرًا إلى أن تواصل الفنان محمد رياض معه كان نقطة البداية لعودة العمل إلى الواجهة من جديد.

وأضاف هانى قدري أن تجربة «فتاة المترو» تمثل خطوة مهمة بالنسبة له، خاصة مع وصول العرض إلى جمهور المهرجان، مؤكدًا أن لديه عددًا من المشروعات الجديدة التي يستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة، من بينها مشروع مسرحي للأطفال يحمل اسم «لايك وشير وكومنت». 

«فتاة المترو»

ويعد «فتاة المترو» ثمرة لمشروع المهرجان في دعم النصوص الفائزة بمسابقة التأليف المسرحي، حيث يحمل توقيع الكاتب هاني قدري، الفائز بجائزة التأليف المسرحي بالمهرجان، فيما يشارك في بطولته الفنان القدير عزت زين، ويقدمه خريجو ومتدربو ورش المهرجان في مختلف عناصره الفنية، تحت الإشراف العام للمخرج محسن رزق.

وتدعو إدارة المهرجان جمهور المسرح لحضور العرض، الذي يقدم بالمجان، والدخول بأسبقية الحضور، في إطار حرص المهرجان على إتاحة عروضه لأكبر عدد من الجمهور، وتعزيز التواصل بين المسرح والمشاهد المصري.

هاني قدري عرض «فتاة المترو» المهرجان القومي للمسرح المصري

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