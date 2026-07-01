المهرجان القومي للمسرح يعيد تقديم فتاة المترو بعد نجاحها الجماهيري

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، إعادة تقديم العرض المسرحي «فتاة المترو»، وذلك يومي الأحد والاثنين 5 و6 يوليو 2026، في تمام الساعة 8:30 مساءً، على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالجيزة.

وتأتي إعادة تقديم العرض استجابةً للإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده خلال عروضه الأولى، والنجاح اللافت الذي حققه العرض، والتي قدمه المهرجان بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

ويعد «فتاة المترو» ثمرة لمشروع المهرجان في دعم النصوص الفائزة بمسابقة التأليف المسرحي، حيث يحمل توقيع الكاتب هاني قدري، الفائز بجائزة التأليف المسرحي بالمهرجان، فيما يشارك في بطولته الفنان القدير عزت زين، ويقدمه خريجو ومتدربو ورش المهرجان في مختلف عناصره الفنية، تحت الإشراف العام للمخرج محسن رزق.

وتدعو إدارة المهرجان جمهور المسرح لحضور العرض، الذي يقدم بالمجان، والدخول بأسبقية الحضور، في إطار حرص المهرجان على إتاحة عروضه لأكبر عدد من الجمهور، وتعزيز التواصل بين المسرح والمشاهد المصري.