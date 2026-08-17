مساعدات غزة تحت الحصار.. 900 عائق إسرائيلي تعرقل وصول الإغاثة للفلسطينيين

تتفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار القيود التي تعرقل حركة السكان وتحد من وصول المساعدات والإغاثة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع استمرار النزوح وتدهور الظروف المعيشية في قطاع غزة، وتصاعد الضغوط على الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقد حذرت الأمم المتحدة من أن القيود المفروضة على الحركة أصبحت أحد أبرز العوامل التي تعرقل وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين، خاصة في المناطق التي تشهد تصعيدًا أو قيودًا مشددة على حركة السكان.

900 عائق تعرقل وصول المساعدات

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن وجود شبكة تضم أكثر من 900 عائق مادي أمام حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، تشمل نقاط التفتيش والبوابات والحواجز المقامة على الطرق وغيرها من القيود التي تؤثر بشكل مباشر على حركة السكان ووصول الخدمات الأساسية.

وأكد المكتب الأممي أن هذه العوائق لا تؤثر على الفلسطينيين فقط، وإنما تمتد آثارها إلى العاملين في المجال الإنساني، الذين يواجهون صعوبات وتأخيرات أثناء محاولاتهم الوصول إلى الأسر التي تحتاج إلى الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

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وتزيد هذه القيود من صعوبة الاستجابة الإنسانية، خاصة في المناطق التي تعاني بالفعل من نقص الخدمات أو تشهد عمليات نزوح، إذ تصبح عملية نقل المساعدات إلى السكان أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا أطول.

3 عائلات محاصرة في قصرة

ومن بين الحالات التي رصدها مكتب الأمم المتحدة، استمرار معاناة 3 عائلات فلسطينية في قرية قصرة قرب نابلس، بعد أن أصبحت محاصرة داخل المنطقة في أعقاب إقامة بؤرة استيطانية بالقرب من منازلها وتشديد القيود على الوصول إليها.

ويحاول العاملون في المجال الإنساني والبلدية الوصول إلى هذه الأسر وتوفير الاحتياجات الأساسية لها، وفي مقدمتها الغذاء والمياه وحليب الأطفال والأدوية ومستلزمات النظافة، إلا أن محاولات إيصال هذه المساعدات لم تنجح حتى الآن، بحسب التقرير الأممي.

وتعكس هذه الواقعة حجم الصعوبات التي تواجهها المنظمات الإنسانية في الوصول إلى بعض التجمعات الفلسطينية، خاصة عندما تتداخل القيود على الحركة مع التوترات الأمنية والوقائع الميدانية.

غزة.. المساعدات مستمرة رغم القيود

وفي قطاع غزة، يواصل العاملون في المجال الإنساني تقديم المساعدات الأساسية للسكان، رغم الظروف الأمنية الصعبة والقيود المفروضة على العمل الإغاثي.

وخلال الأسبوع الماضي، كثفت الأمم المتحدة وشركاؤها جهود الاستجابة لمساعدة الأسر التي فقدت أماكن إقامتها أو اضطرت إلى النزوح مجددًا نتيجة الهجمات والحرائق المنزلية وغيرها من الحوادث.

وبحسب التقرير الأممي، شهدت أكثر من 12 حادثة نزوح وفقدان للممتلكات، أثرت على نحو 290 أسرة، فيما تضررت أسرتان إضافيتان جراء حرائق منزلية، ارتبط بعضها بظروف الطهي غير الآمنة داخل أماكن الإيواء، في ظل نقص مصادر الطاقة المناسبة.

كتل إسمنتية تدفع أسرًا إلى النزوح

ولم تتوقف مصادر النزوح عند الهجمات والحرائق، إذ تأثرت 5 أسر أخرى جراء وضع كتل إسمنتية صفراء جديدة في بعض المناطق.

وأوضح التقرير أن مثل هذه الإجراءات غالبًا ما ترتبط بتوسيع المناطق التي تفرض فيها قيود على الوصول والحركة، وهو ما يزيد من احتمالات اضطرار السكان إلى مغادرة أماكن وجودهم والبحث عن مناطق أخرى أكثر أمنًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه سكان غزة من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، مع استمرار الحاجة إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية ومستلزمات الإيواء والخدمات الأساسية.

أكثر من 300 ألف طفل في برامج التعلم الصيفية

ورغم الظروف الصعبة، استمرت جهود دعم الأطفال في قطاع غزة، حيث أفاد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني بأن أكثر من 300 ألف طفل واصلوا المشاركة في برامج التعلم الصيفية.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، أقام العاملون في مجال التعليم هياكل لتوفير الظل في 10 مساحات مؤقتة للتعلم، في محاولة لتوفير بيئة أكثر ملاءمة للأطفال المشاركين في هذه البرامج.

ولا تقتصر هذه البرامج على الجانب التعليمي فقط، إذ تمثل المساحات الآمنة للأطفال وسيلة للتخفيف من الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها سكان القطاع.

دعم نفسي واجتماعي للأطفال في الضفة

وفي شمال الضفة الغربية، تتواصل برامج حماية الأطفال وتقديم الخدمات الإنسانية للأسر المتضررة، حيث تمكن شركاء الأمم المتحدة منذ بداية العام من تقديم خدمات لنحو 30 ألف طفل و15 ألف بالغ.

وتشمل هذه الخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وإدارة الحالات، إلى جانب خدمات مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، في ظل الحاجة المتزايدة إلى برامج الحماية والرعاية نتيجة استمرار الضغوط الإنسانية والأمنية.

وتكتسب خدمات الدعم النفسي أهمية خاصة للأطفال الذين يعيشون في بيئات تتسم بعدم الاستقرار والنزوح وتقييد الحركة، إذ لا تقتصر تداعيات الأزمات على الاحتياجات المادية، وإنما تمتد إلى الصحة النفسية والتعليم والحماية الاجتماعية.

أزمة تتجاوز نقص المساعدات

وتكشف المعطيات الأممية أن الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لا ترتبط فقط بحجم المساعدات المتاحة، وإنما أيضًا بإمكانية وصولها إلى من يحتاجون إليها.

فوجود مئات الحواجز ونقاط التفتيش والبوابات والقيود على الحركة يجعل وصول الإغاثة إلى بعض المناطق والأسر أكثر صعوبة، بينما يواجه العاملون الإنسانيون أنفسهم عراقيل تحد من قدرتهم على الاستجابة السريعة للاحتياجات.

ومع استمرار النزوح وتضرر المساكن وارتفاع الاحتياجات الأساسية، تظل حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من أبرز التحديات أمام المنظمات الدولية، خصوصًا في المناطق التي تشهد قيودًا مشددة على الحركة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الأممية لتوفير الغذاء والمياه والأدوية والدعم النفسي والتعليم للأطفال، تؤكد التطورات الأخيرة أن الوصول الآمن والمستمر إلى السكان يمثل شرطًا أساسيًا لأي استجابة إنسانية فعالة، وأن استمرار القيود يضاعف معاناة الأسر التي تعتمد على المساعدات لتوفير احتياجاتها الأساسية.