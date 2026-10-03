لحظات مرعبة.. القصة الكاملة لهجوم كلب ضال على 3 أطفال في جرجا بسوهاج

في واقعة أثارت حالة من القلق بين أهالي نجع هارون بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، عاش 3 أطفال لحظات من الخوف بعدما باغتهم كلب ضال وهاجمهم بشكل مفاجئ، متسببًا في إصابتهم بجروح وخدوش متفرقة، ومن بينها إصابة أحدهم بعقر في منطقة الفخذ.

ماذا حدث؟

وقد سارع الأهالي إلى التدخل ونقلهم إلى مستشفى جرجا العام، لإنقاذهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم، واستقبل المستشفى الأطفال المصابين، وتم التعامل مع الإصابات وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة.

وكشفت الفحوصات عن إصابة الطفل مازن إ. ص. ع، 12 عامًا، بخدوش في كف اليد اليسرى، بالإضافة إلى عقر في الفخذ الأيسر.

كما أصيب الطفل عبدالرحمن م. ح، 9 سنوات، بخدوش في منطقة الفخذ الأيمن، فيما تعرض الطفل معتز ن. ح، 13 عامًا، لخدوش سطحية بالفخذ الأيسر.

وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأطفال الثلاثة داخل مستشفى جرجا العام، مع متابعة حالتهم وفقًا لطبيعة الإصابات التي تعرضوا لها جراء الهجوم.

وأعادت الواقعة إلى الواجهة مخاوف الأهالي من انتشار الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية، خاصة مع تزايد احتمالية تعرض الأطفال والمارة لهجمات مفاجئة، مطالبين بسرعة التعامل مع الكلاب الضالة الموجودة بالقرب من التجمعات السكنية حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الواقعة والوقوف على ملابساتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.