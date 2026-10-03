عماد الدين حسين: منتدى العلمين للأعمال أكثر فاعلية من القمم الأفريقية

أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن تنظيم منتدى «العلمين – أفريقيا» للأعمال وطريقته ونسبة مشاركة أكثر من 1600 شخص، يؤكد أنه أكثر فاعلية من مؤتمر القمة الأفريقية العادية التي تقتصر فقط على الكلمات السياسية لرؤساء وممثلي الدول.

وأضاف «الدين حسين»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المنتدى هو محاولة للوصول لترجمة الكلمات والخطب إلى شراكات، مؤكدًا أن نسبة التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا تتجاوز 18% وهو نسبة بسيطة، قائلًا: «علينا أن نتوقف ونسأل لماذا تعثرت هذه التجارة البينية».

وشدد على أن لابد أن تنتقل أفريقيا من المؤتمرات العادية إلى ترجمة الكلمات على أرض الواقع، مضيفًا: «وجود تمثيل كبير للقطاع الخاص والمؤسسات الناشئة ومؤسسات الأعمال المختلفة يعطي قوة اكبر للمنتدى، وهي محاولة لتوطين الصناعة والتجارة في القارة الأفريقية، ونعلم أن هناك مشكلة كبرى أن أفريقيا بالنسبة لعدد من دول العالم مكان للموارد الأولية والمواد الخام».

وتابع: «ما يحدث اليوم وما تحاول القاهرة أن تفعله هو زيادة حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، وترجمة العلاقات السياسية إلى سلاسل إمداد ومزيد من التعاون والتنسيق ونقل الاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية، وهو ما يعزز العلاقة بين الدول الأفريقية».