قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إشادة برلمانية بمنتدي العلمين للأعمال.. نواب: فرصة لتصدير الخبرة المصرية في التنمية العمرانية ..والمرحلة المقبلة تتطلب بناء شراكات تخدم شعوب أفريقيا
الرئيس السيسي يعلن رسميا افتتاح جلسات منتدى العلمين - إفريقيا للأعمال
كلب ميت.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير لسيدتين يدفنان شيئا بالقاهرة
عماد الدين حسين: منتدى العلمين للأعمال أكثر فاعلية من القمم الأفريقية
ملحمة وطنية شاهدة على نبل التضحية.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بـ نصر أكتوبر
وظائف جامعة الأزهر 2026 .. شروط التعيين والأوراق المطلوبة
انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيجراي من عاصمة الإقليم بعد تقدم حكومي
تضاءل فرص مشاركة ياسر إبراهيم في مباراة القمة أمام الزمالك
القمة 133.. طاقم تحكيم إسباني يقترب من إدارة مباراة الزمالك والأهلي
أسعار الدواجن والبيض ترتفع مجددًا.. قفزة في البانيه بعد شهور من التراجع
الأوراق المطلوبة.. شروط وطريقة التقديم في وظائف شركات الكهرباء 2026 لجميع التخصصات
تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للأسبوع الحالي.. تحذير من هذه الظاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبة مصر العامة تنظم ندوة ثقافية حول انتصارات أكتوبر بمشاركة اللواء سمير فرج

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
جمال عاشور

تنظم مكتبة مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، ندوة ثقافية وفكرية بعنوان «أكتوبر 73.. حرب العظمة»، وذلك في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبمشاركة اللواء الدكتور سمير فرج، أحد أبرز الخبراء العسكريين والاستراتيجيين.


وتناقش الندوة كتاب «أكتوبر 73.. حرب العظمة» للكاتب الصحفي أحمد السرسـاوي، من خلال حوار يتناول أبرز محطات حرب أكتوبر 1973، والظروف التي سبقت الحرب، والتخطيط العسكري للمعركة، إلى جانب استعراض ما حققته القوات المسلحة المصرية من إنجازات خلال هذه الملحمة الوطنية.


وتأتي الندوة ضمن البرنامج الثقافي الذي تقدمه مكتبة مصر العامة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، انطلاقًا من دورها في تنظيم الفعاليات التي تربط الأجيال الجديدة بتاريخ مصر الحديث، وتفتح المجال أمام النقاش حول الأحداث التاريخية وما تحمله من دلالات ودروس.


كما تسلط الندوة الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر، وما مثلته المعركة من محطة فارقة في التاريخ المصري والعربي، مع التوقف أمام عدد من الدروس المستفادة من التجربة العسكرية والسياسية للحرب، وأهمية استيعابها في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.


ويشارك اللواء الدكتور سمير فرج في اللقاء بالحديث عن رؤيته للمعركة وتفاصيلها، مستندًا إلى خبرته العسكرية والاستراتيجية، إلى جانب مناقشة ما يطرحه كتاب «أكتوبر 73.. حرب العظمة» من قراءة لأحداث الحرب وشهاداتها.


ومن المقرر أن تُعقد الندوة في الرابعة عصر الأحد 4 أكتوبر 2026، بقاعة الندوات بالدور الثالث في مقر مكتبة مصر العامة الرئيسي بالدقي، بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالتاريخ والشأن العسكري، إلى جانب رواد المكتبة.


وتتيح الندوة مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول حرب أكتوبر، بما يسهم في تقديم قراءة مبسطة وموثقة لأحد أهم الأحداث في التاريخ المصري الحديث، وربط الأجيال الجديدة بذاكرة الانتصار وما ارتبط بها من تضحيات وبطولات.
 

مكتبة مصر العامة السفير عبد الرؤوف الريدي أكتوبر 73 حرب العظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

منتخب مصر

منتخب مصر ينفي شائعات سب إبراهيم حسن للاعبين بعد مباراة أنجولا

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على تطوير مسجد بجوار مديرية أمن الجيزة: هنعمل شيء مُبهر وفخم

ترامب

ناقش الحرب بـ 3دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

ترشيحاتنا

موقف

متابعة ميدانية للمواقف للاطمئنان على انتظام نقل الطلاب والمواطنين بالشرقية

حادث سان ستافانو

تصادم مروع بكورنيش الإسكندرية أمام سان ستيفانو

صورة موضوعية

لجنة من الخدمات الحكومية لإعادة تسعير أراضي الشباب بالغردقة ورأس غارب

بالصور

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

فيديو

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد