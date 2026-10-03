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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احذر النصب باسم الزراعة.. صفحات وهمية تروج لمنتجات غذائية أونلاين

زيت الزيتون
زيت الزيتون
شيماء مجدي

جددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحذيراتها  للمواطنين من الانسياق وراء الصفحات والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستغل اسم الوزارة ومراكزها البحثية، في الترويج لمنتجات غذائية عبر الإنترنت.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها رصدت مؤخراً انتشاراً مكثفاً لإعلانات ممولة تستخدم مقاطع فيديو وصوراً مُضللة تظهر فيها عبوات مدون عليها اسم الوزارة، كعروض السمن البلدي والعسل وزيت الزيتون ومنتجات الألبان، مع إيهام المتابعين بوجود خدمة الشحن والتوصيل للمنازل في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة الزراعة بشكل قاطع أنه لا توجد لديها أي منصات إلكترونية أو صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مخصصة لبيع أو توصيل المنتجات الغذائية للمنازل.

وشددت على أن جميع منتجاتها تُعرض وتُباع من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لها، حيث توجد منافذ الوزارة في شارع الوزارة بالدقي، ومديرات الزراعة والإصلاح الزراعي والمحطات البحثية بالمحافظات  والتي يمكن للمواطنين الشراء منها مباشرة دون أي وسطاء.

كما شددت الوزارة على أنها بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لملاحقة القائمين على إدارة هذه الصفحات والمواقع الوهمية التي تستغل اسمها لجمع الأموال وترويج منتجات غير معلومة المصدر.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة تدعي تبعيتها للوزارة عبر الإنترنت، حرصاً على صحتهم وسلامتهم وضماناً لحقوقهم.

الزراعة الألبان وزارة الزراعة

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