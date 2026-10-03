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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مياه ومعالجة وتصحر وزراعة ذكية.. ماذا قدم «بحوث الصحراء» خلال سبتمبر؟

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد أنشطة مركز بحوث الصحراء خلال شهر سبتمبر 2026، في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية.

وأكدت الوزارة أن المركز واصل تنفيذ أنشطته البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية، إلى جانب دعم التعاون الدولي ونقل الخبرات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الشاملة.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، استقبل المركز وفد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» برئاسة الدكتور نصر الدين العبيد، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة التصحر والجفاف والفقر المائي، والمشروعات التطبيقية، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، كما شملت الزيارة جولة تفقدية بوحدة الاستشعار عن بُعد بالمركز.

كما استقبل المركز وفد المركز الأسترالي للبحوث الزراعية الدولية (ACIAR)، حيث تم بحث التعاون في مجالات كفاءة استخدام المياه وإدارة الموارد الطبيعية، من خلال مشروع مشترك مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا»، يستهدف رفع إنتاجية المياه في النظم الزراعية بكل من مصر والمغرب، مع الإعداد لتنظيم ورشة عمل بمشاركة فرق بحثية من الدول الثلاث.

وبحث المركز أيضا سبل التعاون مع وفد حكومي من دولة أوزبكستان برئاسة إلهام نوركولوف، في مجالات استصلاح الأراضي المالحة، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المراعي والأعلاف، وتحسين السلالات الحيوانية، حيث شملت الزيارة محطة بحوث مريوط، ومعامل زراعة الأنسجة، ووحدات التلقيح الاصطناعي للجمال، وتجارب تربية الأغنام والماعز، وتم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك.

واستقبل المركز كذلك وفد «إيكاردا» لبحث آفاق توسيع التعاون في مجالات التنمية الصحراوية، حيث تناولت المباحثات التعاون في الاستمطار، وحصاد مياه الأمطار، وتنمية الثروة الحيوانية والنخيل، ومكافحة التصحر، وتطوير المراعي، وتحلية المياه، والاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية بمحافظة مطروح.

وفي إطار دعم التنمية الزراعية، شهد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، توقيع مذكرتي تفاهم، وقع عنهما الدكتور حسام شوقي، لدعم التنمية الزراعية والريفية في جنوب سيناء، وتطوير سلسلة القيمة لمحصول الزيتون في مصر، بما يسهم في تحسين سبل المعيشة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع.

وفي مجال التدريب والتأهيل، شارك مركز بحوث الصحراء في برنامج تدريبي دولي بجامعة شهيزي الصينية حول أحدث تقنيات مكافحة التصحر والزراعة البيئية، بمشاركة عدد من الدول، حيث تناول البرنامج موضوعات إعادة تأهيل الأراضي الجافة، والري الحديث، والزراعة الكهروضوئية، واختتم بحصول المشاركين على شهادات إتمام التدريب.

كما شارك المركز بوفد من الباحثين في دورة تدريبية دولية بالصين شملت مدن بكين وينتشوان وشيآن، وتناولت موضوعات الزراعة الذكية مناخيًا، والاستشعار عن بُعد، واستنباط الأصناف المقاومة للجفاف، ونظم الري الحديثة، ومكافحة التصحر. ونظم المركز ندوة علمية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، حول فرص البحث والدراسة بالخارج، وشروط التقدم للمنح، والفرص المتاحة للباحثين، في إطار دعم الكوادر البحثية وتوسيع آفاق التعاون العلمي الدولي.

وفي مجال البحث التطبيقي، وقع مركز بحوث الصحراء ومؤسسة مصر الخير اتفاقيتي تمويل لتنفيذ مشروعين في سيناء، حيث يستهدف المشروع الأول تطوير وحدات محلية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بطاقة لا تقل عن 20 مترًا مكعبًا يوميًا، بينما يركز المشروع الثاني، المنفذ بمحطة بحوث رأس سدر، على الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ومخلفات معاصر الزيتون لإنتاج بدائل أسمدة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، واستخدامها في زراعة الجوجوبا.

وفي إطار دعم المجتمعات الصحراوية، أطلق المركز الموسم الرابع من برنامجه التدريبي «اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير»، لدعم منتفعي التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، حيث يقدم البرنامج الدعم الفني في إعداد الأراضي، واختيار التركيب المحصولي، وإنشاء مزارع الفاكهة خاصة الزيتون والنخيل، إلى جانب التوعية بطرق الوقاية من الآفات وتطبيق أساليب المكافحة المتكاملة والحيوية، مع استمرار تقديم الدعم الميداني والتوسع في التحول الرقمي للخدمات الإرشادية.

الزراعة بحوث الصحراء وزير الزراعة التنمية الزراعية

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