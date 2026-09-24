بحوث الصحراء يختتم مشاركته في البرنامج الدولي لمكافحة التصحر والزراعة البيئية بالصين

اختتم مركز بحوث الصحراء مشاركته في البرنامج التدريبي الدولي «التقنيات الحديثة لمكافحة التصحر والزراعة البيئية»، الذي استضافته جامعة «شهيزي» بمنطقة «شينجيانغ» شمال غربي الصين، بمشاركة باحثين من مصر والصين وأوزبكستان وكازاخستان.

وتأتي المشاركة في إطار تعزيز التعاون العلمي والتقني بين مصر والصين، وتنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في الشراكات الدولية وتبادل الخبرات لدعم الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030».

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المشاركة تهدف إلى الاستفادة من أحدث التقنيات في مكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم جهود الدولة في التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتضمن البرنامج محاضرات وورش عمل متخصصة وزيارات ميدانية للتعرف على تقنيات مكافحة التصحر والري الحديث والزراعة الكهروضوئية، إلى جانب نماذج لتحويل المناطق الصحراوية إلى بيئات منتجة زراعيًا واقتصاديًا.

وشهدت الفعاليات الختامية تسلم وفد مركز بحوث الصحراء شهادات إتمام البرنامج، وضم الوفد الدكتور حسام عبد العال، أستاذ ورئيس قسم الإرشاد الزراعي، والدكتورة منى الشاذلي، أستاذ بشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية، والدكتور مختار رزق، أستاذ مساعد بشعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة، والدكتورة فاطمة الجوهري، باحث بشعبة البيئة.

التجارب الدولية في مجالات مكافحة التصحر

ويأتي ختام البرنامج في إطار دعم تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجالات مكافحة التصحر والزراعة بالمناطق الجافة، بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP18» عام 2028.