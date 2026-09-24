قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين تامر مدكور رئيسًا للهيئة العامة للتأمين الصحي
أمين الجامعة العربية: يجب العمل على إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والضم والتهجير
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى في التجمع
شي: زيارتي لأمريكا من أجل الصداقة والتعاون ورفاهية شعبي البلدين
استقرار أسعار الذهب مساء اليوم.. وعيار 21 عند هذا المستوى
«الأرصاد» تعلن تفاصيل الطقس غدا.. أمطار متفرقة واضطراب بالملاحة البحرية
الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر
وزير الخارجية: لا بديل عن السلطة الفلسطينية للقيام بدورها في غزة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
قائمة المنقولات تقليد من الشريعة اليهودية.. أزهري يعلن مفاجأة عن المشكلات الأسرية
خالد الجندي: الاحتكام إلى القانون يمنع ضياع الحقوق أو التلاعب بها.. فيديو
وزير الخارجية: مصر ترفض بشكل كامل كل الخطط والسياسات المعلنة لتهجير الفلسطينيين
طرح البرومو الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا» لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحوث الصحراء يختتم مشاركته في البرنامج الدولي لمكافحة التصحر والزراعة البيئية بالصين

البرنامج الدولي لمكافحة التصحر والزراعة البيئية بالصين
البرنامج الدولي لمكافحة التصحر والزراعة البيئية بالصين
شيماء مجدي

اختتم مركز بحوث الصحراء مشاركته في البرنامج التدريبي الدولي «التقنيات الحديثة لمكافحة التصحر والزراعة البيئية»، الذي استضافته جامعة «شهيزي» بمنطقة «شينجيانغ» شمال غربي الصين، بمشاركة باحثين من مصر والصين وأوزبكستان وكازاخستان.

وتأتي المشاركة في إطار تعزيز التعاون العلمي والتقني بين مصر والصين، وتنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في الشراكات الدولية وتبادل الخبرات لدعم الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030».

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المشاركة تهدف إلى الاستفادة من أحدث التقنيات في مكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم جهود الدولة في التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتضمن البرنامج محاضرات وورش عمل متخصصة وزيارات ميدانية للتعرف على تقنيات مكافحة التصحر والري الحديث والزراعة الكهروضوئية، إلى جانب نماذج لتحويل المناطق الصحراوية إلى بيئات منتجة زراعيًا واقتصاديًا.

وشهدت الفعاليات الختامية تسلم وفد مركز بحوث الصحراء شهادات إتمام البرنامج، وضم الوفد الدكتور حسام عبد العال، أستاذ ورئيس قسم الإرشاد الزراعي، والدكتورة منى الشاذلي، أستاذ بشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية، والدكتور مختار رزق، أستاذ مساعد بشعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة، والدكتورة فاطمة الجوهري، باحث بشعبة البيئة.

التجارب الدولية في مجالات مكافحة التصحر 

ويأتي ختام البرنامج في إطار دعم تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجالات مكافحة التصحر والزراعة بالمناطق الجافة، بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP18» عام 2028.

مركز بحوث الصحراء التصحر الزراعة جامعة «شهيزي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

البحر الأسود

البحر الأسود يشتعل.. الجيش الروسي يستهدف سفينة أوكرانية محملة بالأسلحة

جوتيريش:\

جوتيريش: ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد 770 مليون شخص وقد يصل إلى متر بحلول نهاية القرن

عباس

عباس يرفض منع الوفد الفلسطيني من دخول نيويورك ويحذر من مخاطر تهدد وجود الفلسطينيين

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد