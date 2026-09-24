طرح البرومو الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا» لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري

طُرح البرومو الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا»، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي يوم 7 أكتوبر المقبل، ضمن موسم أفلام 2026.

ويجمع الفيلم في بطولته النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، إلى جانب الفنان مصطفى خاطر، بمشاركة سارة بركة وسامي مغاوري، وعدد من الفنانين، فضلًا عن ظهور مجموعة من ضيوف الشرف، من أبرزهم أحمد فهمي ونسرين أمين.

فيلم «مطلوب عائليًا» من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

ويعد الفيلم ثاني تعاون سينمائي يجمع النجم كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بعد مشاركتهما في فيلم «المشروع X»، الذي عُرض ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي.

لمشادة البرومو؛ اضغط على الرابط التالي:



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