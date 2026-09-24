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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استقرار أسعار الذهب مساء اليوم.. وعيار 21 عند هذا المستوى

الذهب
الذهب
رحمة سمير

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، بعد تراجع سابق بقيمة 65 جنيهًا، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، وسط متابعة لحركة الذهب عالميًا ومحليًا.

استقرار الذهب بعد تراجع سابق

أظهرت تعاملات مساء اليوم الخميس ثبات أسعار الذهب دون تغيير، بعد انخفاض سعر الجرام بنحو 65 جنيهًا قبل بدء التداولات المسائية، ليسجل متوسط سعر جرام الذهب في مصر نحو 6225 جنيهًا.

أسعار الذهب الان في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7114 جنيهًا للشراء و7074 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6521 جنيهًا للشراء و6484 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، عند 6225 جنيهًا للشراء و6190 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5335 جنيهًا للشراء و5305 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49.8 ألف جنيه للشراء و49.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميًا

بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 4270 دولارًا للشراء و4269 دولارًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب تطورات الأسعار المحلية والعالمية، في ظل ارتباط حركة المعدن النفيس بعدة عوامل، من بينها أسعار الذهب عالميًا، وتحركات الدولار، وتطورات أسعار الفائدة والسياسات النقدية. ويأتي استقرار الذهب محليًا مساء اليوم بعد تراجع سابق في الأسعار، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة.

أسعار الذهب الذهب عيار 21 السوق المحلية حركة الذهب

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