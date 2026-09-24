قرار جمهوري بتعيين تامر مدكور رئيسًا للهيئة العامة للتأمين الصحي

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 394 لسنة 2026، بتعيين الدكتور تامر مدكور رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، خلفًا للدكتور أحمد محمد مصطفى.

ويتمتع الدكتور تامر مدكور بمسيرة مهنية وخبرة قيادية واسعة في القطاع الصحي والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة؛ وشغل مؤخرًا منصب رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، ومديرًا لمديرية الشؤون الصحية والسكان بمحافظة الدقهلية.

كما تولى «مدكور» خلال رحلته المهنية قيادة العديد من فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، فضلاً عن عمله مساعدًا للأمين العام للزمالة المصرية لشؤون التطوير بوزارة الصحة والسكان، ورئاسته لمستشفى المبرة للتأمين الصحي بالمحلة الكبرى والمجمع الطبي بطنطا، قبل صدور القرار الجمهوري بتكليفه برئاسة الهيئة.