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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحر الأسود يشتعل.. الجيش الروسي يستهدف سفينة أوكرانية محملة بالأسلحة

البحر الأسود
البحر الأسود
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس استهداف سفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية إلى ميناء أوديسا وذلك أثناء وجودها في البحر الأسود.

وأضافت الدفاع الروسية أنها استهدفت مستودع للطائرات المسيرة في بلدة "نوفي بيلياري" في أوديسا، بالإضافة إلى مراكز لوجستية ومستودعات تستخدمها القوات الأوكرانية بالإضافة إلى سفن تشارك في نقل شحنات عسكرية.

ونوهت إلى أن المركز اللوجستي المستهدف في أوديسا كان يُستخدم لتخزين وتوزيع شحنات ذات طابع عسكري تصل إلى أوكرانيا من دول أوروبية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد ميخائيل أوليانوف، المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن روسيا لم تشن أي هجمات على المنشآت النووية الأوكرانية، رافضًا الاتهامات الموجهة إلى موسكو بشأن تهديد السلامة النووية في أوكرانيا.

وقال أوليانوف، خلال إيجاز صحفي، تعليقًا على قرار اعتمده المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدعو روسيا إلى وقف جميع الإجراءات في المنشآت النووية الأوكرانية وضدها، إن موسكو «لم تقم قط بأي هجمات على المنشآت النووية في أوكرانيا، ولا توجد أمثلة على ذلك».

البحر الأسود يشتعل الجيش الروسي سفينة أوكرانية محملة بالأسلحة سفينة أوكرانية وزارة الدفاع الروسية إمدادات عسكرية ميناء أوديسا

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