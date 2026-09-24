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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع إطلاق منظومة MansNU Sports الرقمية لحجز الملاعب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
همت الحسينى

تابع الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، تطوير منظومة حجز الملاعب وإدارة الأنشطة الرياضية «MansNU Sports»، بحضور الدكتور إبراهيم ياسر، المشرف على التحول الرقمي بالجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب والارتقاء بجودة الحياة الجامعية.
حيث قام بتصميم وتنفيذ المنظومة الطالب أحمد ياسر حلمي، بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة   برنامج الذكاء الاصطناعي، بما يعكس اهتمام الجامعة بدعم ابتكارات طلابها والاستفادة من قدراتهم في تطوير حلول تقنية تخدم المجتمع الجامعي.
وتم إطلاق المنظومة رسميًا اعتبارًا من اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، لتتيح للطلاب ومنسوبى الجامعة الاستفادة من خدمات حجز الملاعب وإدارة ومتابعة الأنشطة الرياضية إلكترونيًا، بما يوفر تجربة أكثر سهولة وتنظيمًا.


وتتيح المنظومة مجموعة من الخدمات الرقمية، من أبرزها الحجز الذكي للملاعب، من خلال استعراض الملاعب المتاحة، واختيار المواعيد، وتأكيد الحجز بسهولة، إلى جانب إدارة البطولات والمسابقات الرياضية، وتسجيل الفرق الطلابية، ومتابعة جداول المباريات والنتائج والجوائز.
كما تتيح  المنظومة للطلاب التواصل وتكوين الفرق وتنظيم المباريات الودية والتنافسية، بالإضافة إلى لوحة متابعة الحجوزات التي تمكن الطالب من متابعة سجل نشاطه الرياضي.
وتتوفر المنظومة حاليًا عبر الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة الأهلية ضمن الأنظمة الإلكترونية، فيما يجري استكمال العمل على تطبيق الهواتف المحمولة لإتاحته للطلاب خلال الفترة المقبلة.
وأكد  الدكتور محمد عبد العظيم أن إطلاق المنظومة يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي بالجامعة وتطوير الخدمات الطلابية، مشيدًا بجهود فريق التحول الرقمي والطالب صاحب فكرة وتصميم وتنفيذ البرنامج، ومؤكدًا أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار في تحسين تجربة الطلاب داخل الجامعة.

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