رودري: هذا الجيل في برشلونة سيتحدث عنه الجميع.. وأنا سعيد جدًا بقراري

أكد الإسباني رودري، لاعب برشلونة، أن قراره بالانضمام إلى الفريق الكتالوني لم يكن مرتبطًا بوضع النادي في لحظة معينة، مشيرًا إلى أنه اتخذ قراره بناءً على رؤية رياضية تمتد لعدة سنوات.

وقال رودري في تصريحات تلفزيونية: «أنا لا أفكر الآن وأقول: انظروا كيف تسير الأمور هنا وهناك، لقد اتخذت القرار الصحيح أو الخاطئ. قراري لم يكن مبنيًا على لحظة معينة أو على مشاهدة حالة فريق في توقيت محدد».

وأضاف: «قلت دائمًا إن القرار بالنسبة لي كان قرارًا رياضيًا: أين أعتقد أنني سأكون قادرًا على تقديم أفضل مستوياتي؟ وأين يمكنني الانسجام بشكل أفضل مع طريقة اللعب؟».

وتابع لاعب برشلونة: «لم أكن أنظر إلى الأمر فقط في الوقت الحالي، بل كنت أنظر إليه على مدى عدة سنوات، وأعتقد أن هذا الجيل الموجود في برشلونة سيتحدث عنه الجميع كثيرًا».

وأتم رودري تصريحاته قائلًا: «نحن نرى بالفعل ما يمثله هذا الفريق، والتطور الذي يحققه خلال السنوات الأخيرة، وأنا سعيد جدًا، جدًا بالقرار الذي اتخذته».