مجلس السلام في غزة: حزمة التعافي تضم 66 مشروعا بتكلفة 2.45 مليار دولار

أكد المندوب السامي لمجلس السلام بقطاع غزة نيكولاي ملادينوف أن وقف إطلاق النار صمد وإن بصورة هشة وبدأ يتشكل إطار لم يكن قائما قبل عام.

وأضاف نيكولاي ملادينوف أن مجلس السلام أطلق مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة أول حزمة للتعافي وإعادة الإعمار في القطاع، والتي تضم 66 مشروعا خلال ستة أشهر بتكلفة 2.45 مليار دولار.

وأشار ملادينوف إلى أن حزمة التعافي تلبي الاحتياجات العاجلة في المياه والصرف والكهرباء والصحة والتعليم والإيواء وإزالة الركام، مضيفا أن خطة إعادة الإعمار صُممت لتكون فلسطينية في إعدادها وتنفيذها والفلسطينيون هم الإداريون والمالكون.

وأكد قائلا: "ننتقل اليوم من مرحلة وضع الأطر والآليات إلى مرحلة التنفيذ".

وأمس الأربعاء أكد ملادينوف، أنه على جميع الأطراف الالتزام باتفاق شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه على القوات الإسرائيلية العودة إلى الخطوط المتفق عليها.

وتابع أن إعادة إعمار قطاع غزة ترتبط بإحراز تقدم موثوق في عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة، مشدداً على أن الانتقال إلى مرحلة إعادة البناء يتطلب تهيئة ظروف أمنية تضمن حماية المدنيين واستقرار القطاع.