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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس 24 سبتمبر 2026، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 40 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7211 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6310 جنيهات، فيما تختلف قيمة المصنعية من محل إلى آخر.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5408 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50480 جنيهًا.

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة بحسب نوع المشغولات ومحل البيع.

شعبة الذهب تعلن مفاجأة بشأن الاستثمار بالمعدن الأصفر

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب، موضحًا أن الذهب سلعة عالمية تتأثر بالأحداث الدولية والسياسية الخارجية.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ، أن كل دولة لها ظروفها الاقتصادية والسياسية على حدة، وأن أسعار الذهب في الدول تتغير بتغير سعر الأوقية.

وأوضح أن سعر الأوقية وصل إلى 4360 دولارًا، وأن هذا السعر يكون له تأثير على الأسعار المحلية، مشيرًا إلى أن سعر الذهب في مصر يسجل حاليًا لعيار 24 مبلغ 7263 جنيهًا، وعيار 21 سجل 6355 جنيهًا، بينما يسجل سعر عيار 18 نحو 5447 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 50840 جنيهًا.

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين بالاستثمار في الذهب، وأن الجميع يعلم أن الذهب ملاذ آمن، موضحًا أن المستثمر في الذهب يجب أن يحتفظ بالذهب لمدة عام ونصف.

ونصح المواطنين بعدم استثمار جميع أموالهم في الذهب، وضرورة تقسيم أموالهم، حتى لا يضطروا إلى بيع الذهب بعد فترة قصيرة من الشراء.

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