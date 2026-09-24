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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس علي انخفاضات أمس الأربعاء.

و خلال السطور التالية نرصد أسعار الذهب في السوق المحلية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.

ومحليا سجل سعر بيع الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 6225 جنيهًا للجرام.

وعالميا سجلت سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية 4283 دولار. 

أسعار الذهب  في مصر مستهل التعاملات الصباحية 24 سبتمبر 2026

بلغ  سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، سعر 7115 جنيهًا للبيع مقابل 7070 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب  عيار 21 سعر 6225 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 6185 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 5335 جنيهًا للبيع و5300 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 4150 جنيهًا للبيع و4125 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب محليا

أما سعر الجنيه الذهب، فقد سجل 49800 جنيه للبيع و49480 جنيهًا للشراء.

 سعر أونصة الذهب في السوق المحلي 

 بلغ سعر أونصة الذهب 221280 جنيهًا للبيع و219855 جنيهًا للشراء جنيها.

سعر الأونصة في البورصة العالمية

ووصلت سعر الأونصة عالميًا لنحو 4283 دولارًا.

سعر الدولار

بلغ سعر «دولار الصاغة» 51.63 جنيهًا، مقابل 51.42 جنيهًا في البنوك، وهو السعر الذي يُحتسب على أساسه تسعير الذهب محليًا.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر  بعدة عوامل، أبرزها سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

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