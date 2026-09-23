تراجع جديد بأسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تواصل أسعار الذهب في مصر تراجعها المستمر لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، متأثرة بالتراجع العالمي في أسعار أوقية الذهب ببورصة الذهب العالمية، وسط حالة من الترقب الشديد في سوق الصاغة المصرية.

تراجع أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر هبوطا ملحوظا مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وفقد جرام الذهب عيار 24 نحو 63 جنيها من 7200 جنيه إلى 7137 جنيه،

بينما وصل عيار 21 اليوم إلى 6245 جنيه ليخسر 55 جنيها بعد أن كان أمس 6300 جنيه،

وفقد عيار 18 نحو 47 جنيها من 5400 جنيه إلى 5353 جنيه،

وفقد عيار 14 نحو 37 جنيها من 4200 جنيه إلى 4163 جنيه،

بينما خسرت أوقية الذهب 1959.52 جنيه من 223,945.03 جنيه إلى 221,985.51 جنيه،

وتراجع الجنيه الذهب 440 جنيها من 50400 جنيه إلى 49960 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بدون مصنعية المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: سجل 7137 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 22: سجل 6542 جنيه للجرام.



سعر الذهب عيار 21: سجل 6245 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18: سجل 5353 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 14: سجل 4163 جنيه للجرام.

سعر أوقية الذهب: سجلت 221,985.51 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: سجل 49960 جنيه.