خسائره تجاوزت الـ1000 جنيه في أيام.. الجنيه الذهب يتراجع لـ49 ألفا اليوم

خسر الجنيه الذهب أكثر من 1000 جنيه خلال 3 أيام فقط، ليتراجع من مستوى 51 ألف جنيه يوم الأحد الماضي إلى 49,960 جنيه اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2026 في محلات الصاغة، بخسارة إجمالية قدرها 1,040 جنيه.

جاء هذا التراجع الحاد متأثرا بهبوط سعر الذهب عالميا إلى 4329 دولار للأوقية بعد صعود الدولار لأعلى مستوى في شهرين واتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

تراجع سعر الجنيه الذهب

وقد سجل الجنيه الذهب يوم الأحد 20 سبتمبر نحو 51,000 جنيه، بينما تراجع يوم الاثنين إلى 50,560 جنيه بخسارة قدرها 440 جنيه، ثم تراجع يوم الثلاثاء إلى 50,400 جنيه بخسارة قدرها 160 جنيه.

كما تراجع أيضا الجنيه الذهب اليوم الأربعاء ليصل إلى 49,960 جنيه بخسارة قدرها 440 جنيه، ليصل إجمالي خسائر الجنيه الذهب من الأحد إلى اليوم الأربعاء إلى 1,040 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23 سبتمبر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7,137 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 6,542 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6,245 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5,353 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4,163 جنيه

سجل سعر أوقية الذهب نحو 221,985 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49,960 جنيه