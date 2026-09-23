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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسائره تجاوزت الـ1000 جنيه في أيام.. الجنيه الذهب يتراجع لـ49 ألفا اليوم

الجنيه الذهب يواصل التراجع ويعود لمستوى ال ٤٩ ألف جنيه اليوم
الجنيه الذهب يواصل التراجع ويعود لمستوى ال ٤٩ ألف جنيه اليوم
رانيا أيمن

خسر الجنيه الذهب أكثر من 1000 جنيه خلال 3 أيام فقط، ليتراجع من مستوى 51 ألف جنيه يوم الأحد الماضي إلى 49,960 جنيه اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2026 في محلات الصاغة، بخسارة إجمالية قدرها 1,040 جنيه.

جاء هذا التراجع الحاد متأثرا بهبوط سعر الذهب عالميا إلى 4329 دولار للأوقية بعد صعود الدولار لأعلى مستوى في شهرين واتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

تراجع سعر الجنيه الذهب 

وقد سجل الجنيه الذهب يوم الأحد 20 سبتمبر نحو 51,000 جنيه، بينما تراجع يوم الاثنين إلى 50,560 جنيه بخسارة قدرها 440 جنيه، ثم تراجع يوم الثلاثاء إلى 50,400 جنيه بخسارة قدرها 160 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

كما تراجع أيضا الجنيه الذهب اليوم الأربعاء ليصل إلى 49,960 جنيه بخسارة قدرها 440 جنيه، ليصل إجمالي خسائر الجنيه الذهب من الأحد إلى اليوم الأربعاء إلى 1,040 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23 سبتمبر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7,137 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 6,542 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6,245 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5,353 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4,163 جنيه
سجل سعر أوقية الذهب نحو 221,985 جنيه
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49,960 جنيه

الذهب تراجع أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب في مصر اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم

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