نشوى مصطفى تنعى صديقة عمرها بكلمات مؤثرة

حرصت الفنانة نشوى مصطفى على نعي صديقتها المقربة أمل فوزي، التي رحلت عن عالمنا، معبرة عن حزنها الشديد لفقدانها، ومتمنية لها الرحمة والمغفرة.

ووجهت نشوى مصطفى رسالة مؤثرة إلى صديقتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلة: «أمل فوزي صاحبة عمري، اتوفت، ادعولها بالرحمة والمغفرة.. فوالله كانت من الصالحات وكانت ترشدني إلى كل فعل طيب يقربني من الله».

وأضافت: «أمل فوزي توأم روحي، مع السلامة وسلمى لي على الحبايب».

كانت نشوى مصطفى قد تحدثت خلال الفترة الماضية عن فقدان زوجها، مؤكدة أن رحيله غيّر شكل حياتها، وأنها تحاول التعايش مع الحياة بعد غيابه.