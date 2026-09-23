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تحت شعار «عزنا بطبعنا».. سعوديون وخليجيون يحتفلون باليوم الوطني الـ96 للمملكة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤولون عرب وخليجيون ونجوم الفن يهنئون السعودية باليوم الوطني الـ96

الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان
الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان
أمنية رشاد الجلوي

توالت التهاني العربية والخليجية، إلى جانب رسائل نجوم الفن والمشاهير، بمناسبة اليوم الوطني الـ96 للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق 23 سبتمبر، وسط إشادة بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة بشقيقاتها العربية والخليجية.

قدمت مصر تهانيها الرسمية إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ96، حيث سبق أن هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 3 سبتمبر الجاري، القيادة والشعب السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني، معربًا عن تمنياته بدوام الاستقرار والرخاء للمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 

كما نقل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال زيارته سفارة المملكة بالقاهرة أمس الثلاثاء، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، متمنيًا للمملكة دوام التقدم والازدهار ومواصلة مسيرة التنمية والرخاء. 

وهنأ أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيدًا بما حققته المملكة من إنجازات تنموية وحضارية. 

كما هنأ سفير دولة قطر لدى الرياض بندر بن محمد العطية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والحكومة والشعب السعودي، مؤكدًا أن المناسبة تجدد مشاعر الاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع قطر والمملكة، وما تستند إليه من وشائج الأخوة والقربى والمصير المشترك. 

وفي السياق ذاته، وجه القنصل العام الهندي في جدة فهد أحمد خان سوري التهنئة إلى القيادة والشعب السعودي، مؤكدًا أن اليوم الوطني مناسبة للاحتفاء بالتراث السعودي والإنجازات التي حققتها المملكة ومسيرة النمو والتحول التي تشهدها، مشيرًا إلى قوة الشراكة الاستراتيجية والصداقة التاريخية بين الهند والسعودية.

كما وجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تهنئة إلى المملكة وقيادتها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الـ96، مشيرًا إلى ما وصفه بخطوات لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية خلال العام الماضي.

نجوم الفن يحتفون بالسعودية

وعلى الصعيد الفني، هنأ الفنان المصري أحمد عز المملكة قيادةً وشعبًا، معبرًا عن سعادته وفخره بالعمل في السعودية، وموجهًا التهنئة بمناسبة اليوم الوطني، ومتمنيًا للمملكة دوام التقدم، ومؤكدًا أن العرب «دائمًا مع بعض كعرب وإخوة وأهل». 

كما وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة تهنئة للسعودية، ونشرت مقطعًا من أغنيتها «دام عزك يا السعودية»، وكتبت متمنية للمملكة وشعبها دوام الخير والأمن، ومعبرة عن مكانة السعودية لدى من عاشوا فيها أو لجأوا إليها.

وشاركت الفنانة أمينة خليل في التهاني، متمنية للمملكة العربية السعودية دوام الخير والأمن والأمان، فيما وجهت فنانات أخريات، من بينهن مسك العجمي وسارة طيبة وروان الطويرقي وديما المسلم وعائشة كاي، رسائل تهنئة إلى المملكة قيادةً وشعبًا بهذه المناسبة. 

وتأتي هذه التهاني بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ96 تحت شعار «عزنا بطبعنا»، في مناسبة تحيي ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. 

المملكة العربية السعودية العيد الوطني96 مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي كامل الوزير الأمير محمد بن سلمان عزنا بطبعنا الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سفير دولة قطر لدى الرياض بندر بن محمد العطية أصالة أحمد عز

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