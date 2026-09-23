شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمنطقة مواصي خان يونس

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بارتقاء شهيدين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، مساء يوم أمس، ارتقاء ثلاثة فلسطينيين جراء الاستهدافات الإسرائيلية.

وأصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي التراكمي الذي يوثق ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وأكدت الوزارة ، أن الحصيلة الإجمالية للشهداء ارتفعت لتصل إلى 73,919 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين الذين استقبلتهم المستشفيات والمراكز الطبية نحو 174,977 جريحاً، في ظل ظروف صحية بالغة التعقيد.