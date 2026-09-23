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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في 8 محافظات.. التنمية الصناعية تعلن نتائج طرح الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وزارة الصناعة
وزارة الصناعة
ولاء عبد الكريم

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والذي أسفر عن تخصيص قطع أراضٍ بإجمالي مساحات تتجاوز 300 ألف متر مربع للمستثمرين في 8 مناطق صناعية بمختلف المحافظات.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الطرح يأتي في إطار توجهات وزارة الصناعة لتوفير حلول وآليات استثمارية غير تقليدية تدعم القطاع الخاص وتخفف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين.

تخصيص أكثر من 300 ألف متر للأراضي الصناعية

أوضحت الهيئة أن الأراضي التي تم تخصيصها تتوزع على مناطق برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ووادي النطرون بالبحيرة، والقطامية بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية، و6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، والسادات بالمنوفية، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأخميم الجديدة بسوهاج.

وأشارت ناهد يوسف إلى أن التقديم على الطرح تم إلكترونياً عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس الماضي، موضحة أن إعلان النتائج جاء بعد الانتهاء من دراسة وفحص جميع الطلبات الاستثمارية المقدمة عقب غلق باب التقديم.

مفاضلة إلكترونية لضمان تكافؤ الفرص

أكدت رئيس الهيئة أن عملية المفاضلة والتقييم تمت من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد معايير موضوعية ومميكنة بالكامل، بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأضافت أن الإقبال على الطرح يعكس اهتمام المستثمرين بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، باعتباره مساراً إضافياً لإتاحة الأراضي الصناعية، خاصة مع ما يوفره من مزايا تساعد المستثمر على بدء مشروعه بتكلفة أولية أقل.

الإيجار المنتهي بالتملك يخفف الأعباء المالية

أوضحت يوسف أن النظام الجديد يتيح للمستثمر توجيه السيولة المتاحة نحو تنفيذ الأعمال الإنشائية وشراء الآلات والمعدات الحديثة، بدلاً من تحمل التكلفة الكاملة لشراء الأرض في بداية المشروع.

كما يمنح النظام المستثمر مرونة للتحول إلى التملك بعد إثبات الجدية والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج، مع خصم جميع المبالغ التي تم سدادها كإيجار من إجمالي ثمن الأرض.

طرح الأراضي مرتبط بالصناعات المستهدفة

أشارت رئيس الهيئة إلى أنه تم الربط بين الفرص الاستثمارية المطروحة والصناعات المستهدفة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوات الاستيرادية وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ودعم فرص نجاحها واستدامتها.

وشمل الطرح فرصاً استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها الصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

الاستعلام عن نتائج التخصيص عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

أعلنت الهيئة إتاحة الاستعلام عن موقف الطلبات ونتائج التخصيص بشكل تفصيلي أمام جميع المتقدمين بدءاً من اليوم، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

كما بدأت الهيئة في إرسال رسائل نصية قصيرة ورسائل عبر البريد الإلكتروني إلى المستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم، لإخطارهم بالنتائج وبدء استكمال إجراءات تسليم الأراضي.

24 شهراً لتنفيذ المشروعات وسحب الأرض عند المخالفة

شددت ناهد يوسف على ضرورة التزام المستثمرين الفائزين بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، والذي يمتد إلى 24 شهراً من تاريخ استلام الأرض.

ويتضمن البرنامج استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، وتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهراً، واستكمال 100% من إنشاءات رخصة البناء خلال 18 شهراً، وصولاً إلى تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهراً.

وأكدت أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني المحدد يترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

طرح الأراضي الصناعة الأراضي الصناعية

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