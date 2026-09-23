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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عقوبات أمريكية جديدة تنفذ اليوم على إيران.. والهدف شلّ قطاع الطيران

طائرة إيرانية
طائرة إيرانية
محمد على

تدخل عقوبات أمريكية مشددة، تهدف إلى شلّ قطاع الطيران الإيراني، حيز التنفيذ اليوم، الأربعاء، بعد أن تعهدت واشنطن بـ"إغلاق" شركات الطيران الإيرانية ومعاقبة أي جهة تتعامل معها.

وفي أول اعتراف من وسائل الإعلام الإيرانية بتعطيل حركة الطيران، أفادت مساء الثلاثاء بإلغاء الرحلات الجوية إلى عاصمتي العراق وعُمان في اليوم التالي، بينما لن تتأثر الرحلات الأخرى.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة، التي أعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الاثنين، في أعقاب عقوبات سابقة على قطاع الطيران، بالإضافة إلى تهديده بـ"يوم النصر الاقتصادي" لإجبار إيران على الاستسلام، بعد تعثر الوسائل العسكرية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ولا يزال من غير الواضح ما سيكون تأثير هذه العقوبات بالكامل، حيث إن قطاع الطيران الإيراني مُستهدف بالفعل منذ سنوات بعقوبات مختلفة.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني قوله إن "مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا رحلات جوية إيرانية" ابتداءً من يوم الأربعاء.

وأضافت تسنيم أن "الرحلات الدولية الأخرى، بما في ذلك رحلات إسطنبول، ستعمل كالمعتاد، ولا توجد حاليًا أي مشاكل في هذه الرحلات".

بحسب وكالة تسنيم، تجري سلطات الطيران الإيرانية محادثات لتحويل مسار رحلات بغداد إلى النجف، وهي وجهة رئيسية للحجاج الإيرانيين.

وفي وقت سابق، صرحت شركة الطيران الوطنية الإيرانية "إيران إير" بأنها "لم تتلق أي إخطار أو تعليمات رسمية من سلطات الطيران المدني في تركيا أو أذربيجان أو العراق".

إلا أن جورجيا حظرت يوم الاثنين شركات الطيران الإيرانية، بينما أعلنت شركة "ماهان" الإيرانية الخاصة للطيران تعليق رحلاتها إلى تركيا بناءً على طلب حكومتها.

ولم تعلن الحكومة العراقية رسمياً عن خطط لفرض حظر، لكن مصادر عديدة، من بينها مسئول حكومي رفيع، صرحت  بأن بغداد ستلتزم بالإجراءات الأمريكية.

ويُعد العراق وجهة رئيسية لشركات الطيران الإيرانية، حيث تنقل بشكل أساسي الحجاج بين المواقع المقدسة.

وقد أثار احتمال تعليق الرحلات الجوية بين البلدين مخاوف لدى بعض وكلاء السفر العراقيين.


 

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